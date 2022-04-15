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вчера, 20:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «РБ Лейпциг». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.30. Вероятность ничьи оценивается в 3.60, а поражение доступно по котировке 2.95.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.25, а за «верх» — 1.65.

Пропускают матч

«Байер»: Фосу-Менса Тимоти — Травма, Фримпонг Джереми — Травма лодыжки, Адли Амине — Мышечная травма, Беллараби Карим — Мышечная травма, Вирц Флориан — Травма.

«РБ Лейпциг»: Айдара Амаду — Травма колена.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Байер»: Градецки Лукаш — Баккер Митчел, Инкапье Пьеро, Одилон Коссону, Тапсоба Эдмонд — Андрих Роберт, Арангис Чарлес, Демирбай Керем, Диаби Мусса, Паулиньо — Шик Патрик.



«РБ Лейпциг»: Гулачи Петер — Гвардиол Ешко, Клостерманн Лукас, Орбан Вилли — Адамс Тайлер, Кампль Кевин, Мукиеле Норди, Нкунку Кристофер, Собослои Доминик, Хальстенберг Марцель — Силва Андре.

Форма команд

На данный момент «фармацевты» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Быки» отстают на 1 очко.

За последние пять матчей «РБ Лейпциг» и «Байер» набрали соответственно 11 и 8 очков. Разница мячей +2 и +11 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Байер»: 2.34 — 1.45, дома 2.50 — 1.50.

«РБ Лейпциг»: 2.21 — 1.07, в гостях 1.86 — 1.14.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 2:1.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:3, 1:0, 1:1, 1:1, 1:1).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:3, 1:0, 1:1, 1:1, 1:1).

«РБ Лейпциг» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:3, 1:0, 1:1, 1:1, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 2.25.