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«Бохум» — «Байер» прогноз

сегодня, 00:33
Байер

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Байер». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.80. Вероятность ничьи оценивается в 4.05, а поражение доступно по котировке 4.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.30, а за «верх» — 1.65.

Пропускают матч

«Бохум»: Локадия Юрген — Травма.
«Байер»: Фосу-Менса Тимоти — Травма, Фримпонг Джереми — Травма лодыжки, Адли Амине — Мышечная травма, Вирц Флориан — Травма.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:
«Бохум»: Риманн Мануэль — Белла-Котчап Армель, Гамбоа Кристиан, Ляйч Максим, Соарес Данило — Асано Такума, Лосилла Антони, Реджбекай Элвис, Стафилидис Константинос, Хольтманн Геррит — Полтер Себастьян.

«Байер»: Градецки Лукаш — Инкапье Пьеро, Одилон Коссону, Та Джонатан, Тапсоба Эдмонд — Андрих Роберт, Беллараби Карим, Демирбай Керем, Диаби Мусса, Паулиньо — Аларио Лукас.

Форма команд

На данный момент «фармацевты» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Несгибаемые» отстают на 16 очков.

За последние пять матчей «Байер» и «Бохум» набрали соответственно 10 и 6 очков. Разница мячей -2 и +5 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Бохум»: 1.07 — 1.43, дома 1.36 — 1.00.
«Байер»: 2.43 — 1.50, в гостях 2.36 — 1.50.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 2:2.

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «тотал больше (2.75)» с коэффициентом 1.79.

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