Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Боруссия». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.38. Вероятность ничьи оценивается в 5.30, а поражение доступно по котировке 7.60.
Пропускают матч
«Боруссия»: Кобель Грегор — Травма лодыжки, Менье Тома — Травма бедра, Морей Матеу — Травма колена, Хуммельс Матс — Травма бедра, Шмельцер Марсель — Травма колена, Азар Торган — Травма спины, Дахуд Махмуд — Травма плеча, Джан Эмре — Перебор желтых карточек, Рейна Джованни — Травма бедра, Мален Дониэлл — Травма ахиллова сухожилия, Тиггес Штеффен — Перелом лодыжки.
«Бохум»: Соарес Данило — Травма, Стафилидис Константинос — Красная карточка.
Возможная расстановка
Kicker прогнозирует следующие составы:
«Боруссия»: Хитц Марвин — Аканджи Мануэль, Вольф Мариус, Геррейру Рафаэль, Загаду Дэн-Аксель — Беллингхэм Джуд, Брандт Юлиан, Витсель Аксель, Мален Дониэлл, Ройс Марко — Холанд Эрлинг.
«Бохум»: Риманн Мануэль — Белла-Котчап Армель, Бокхорн Херберт, Гамбоа Кристиан, Ляйч Максим — Лосилла Антони, Остерхаге Патрик, Реджбекай Элвис — Полтер Себастьян, Хольтманн Геррит, Цоллер Симон.
Форма команд
На данный момент «шмели» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Несгибаемые» отстают на 27 очков.
За последние пять матчей «Боруссия» и «Бохум» набрали соответственно 7 и 4 очка. Разница мячей +2 и -6 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Боруссия»: 2.48 — 1.48, дома 3.13 — 1.53.
«Бохум»: 0.97 — 1.45, в гостях 0.73 — 1.93.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 3:1 или 2:1.
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа гостей» с крутым коэффициентом 7.60.