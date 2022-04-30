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вчера, 09:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Боруссия». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.38. Вероятность ничьи оценивается в 5.30, а поражение доступно по котировке 7.60.

Пропускают матч

«Боруссия»: Кобель Грегор — Травма лодыжки, Менье Тома — Травма бедра, Морей Матеу — Травма колена, Хуммельс Матс — Травма бедра, Шмельцер Марсель — Травма колена, Азар Торган — Травма спины, Дахуд Махмуд — Травма плеча, Джан Эмре — Перебор желтых карточек, Рейна Джованни — Травма бедра, Мален Дониэлл — Травма ахиллова сухожилия, Тиггес Штеффен — Перелом лодыжки.

«Бохум»: Соарес Данило — Травма, Стафилидис Константинос — Красная карточка.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Боруссия»: Хитц Марвин — Аканджи Мануэль, Вольф Мариус, Геррейру Рафаэль, Загаду Дэн-Аксель — Беллингхэм Джуд, Брандт Юлиан, Витсель Аксель, Мален Дониэлл, Ройс Марко — Холанд Эрлинг.



«Бохум»: Риманн Мануэль — Белла-Котчап Армель, Бокхорн Херберт, Гамбоа Кристиан, Ляйч Максим — Лосилла Антони, Остерхаге Патрик, Реджбекай Элвис — Полтер Себастьян, Хольтманн Геррит, Цоллер Симон.

Форма команд

На данный момент «шмели» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Несгибаемые» отстают на 27 очков.

За последние пять матчей «Боруссия» и «Бохум» набрали соответственно 7 и 4 очка. Разница мячей +2 и -6 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Боруссия»: 2.48 — 1.48, дома 3.13 — 1.53.

«Бохум»: 0.97 — 1.45, в гостях 0.73 — 1.93.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 3:1 или 2:1.

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа гостей» с крутым коэффициентом 7.60.