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«Боруссия» — «Вольфсбург» прогноз

вчера, 16:33
Боруссия Дортмунд

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Боруссия». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.50. Вероятность ничьи оценивается в 4.50, а поражение доступно по котировке 6.20.

Пропускают матч

«Боруссия»: Менье Тома — Травма бедра, Морей Матеу — Травма колена, Пасслак Феликс — Мышечная травма, Хуммельс Матс — Травма бедра, Шмельцер Марсель — Травма колена, Шульц Нико — Мышечная травма, Рейна Джованни — Травма бедра, Мален Дониэлл — Травма, Тиггес Штеффен — Перелом лодыжки.
«Вольфсбург»: ван де Вен Мики — Травма, Виллиам — Травма колена, Отавио Пауло — Травма колена.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:
«Боруссия»: Кобель Грегор — Аканджи Мануэль, Геррейру Рафаэль, Джан Эмре, Загаду Дэн-Аксель — Беллингхэм Джуд, Брандт Юлиан, Витсель Аксель, Вольф Мариус, Ройс Марко — Холанд Эрлинг.

«Вольфсбург»: Кастелс Кун — Борно Себастьян, Брукс Джон Энтони, Лакруа Максенс — Арнольд Максимилиан, Баку Ридле, Винд Йонас, Герхардт Янник, Крузе Макс, Шлагер Ксавер — Нмеча Лукас.

Форма команд

На данный момент «шмели» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Волки» отстают на 26 очков.

За последние пять матчей «Боруссия» и «Вольфсбург» набрали соответственно 10 и 6 очков. Разница мячей +1 и -1 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Боруссия»: 2.41 — 1.45, дома 2.93 — 1.57.
«Вольфсбург»: 1.14 — 1.55, в гостях 1.07 — 1.86.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 3:1.

Пять очных встреч

«Боруссия» — победитель всех пяти последних очных встреч (1:3, 0:2, 2:0, 0:2, 3:0).

«Боруссия» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (2:0, 3:0, 2:0, 0:0, 3:0).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (1:3, 0:2, 2:0, 0:2, 3:0).

«Боруссия» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:3, 0:2, 2:0, 0:2, 3:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 1.50.

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Все комментарии

k6ws2zka5peg
k6ws2zka5peg
вчера в 18:10
Футбольный клуб «Боруссия» выиграет матч.
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