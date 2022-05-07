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сегодня, 00:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Фрайбург». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.92. Вероятность ничьи оценивается в 3.65, а поражение доступно по котировке 3.95.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.08, а за «верх» — 1.77.

Пропускают матч

«Фрайбург»: Кайтель Янник — Травма пальца ноги, Шаде Кевин — Травма мышц живота.

«Унион»: Баумгартль Тимо — Простуда, Шафер Андрас — Простуда.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Фрайбург»: Флеккен Марк — Лиенхарт Филипп, Шлоттербек Кевен, Шлоттербек Нико — Грифо Винченцо, Гюнтер Кристиан, Кюблер Лукас, Хефлер Николас, Шаллаи Роланд, Эггештайн Максимилиан — Хелер Лукас.



«Унион»: Реннов Фредерик — Еккель Пауль, Кнохе Робин, Риерсон Юлиан — Гиссельманн Нико, Прёмель Гриша, Триммель Кристофер, Харагути Гэнки, Хедира Рани — Авонийи Тайво, Михел Свен.

Форма команд

На данный момент «бразильцы из брайсгау» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Железные» отстают на 4 очка.

За последние пять матчей «Унион» и «Фрайбург» набрали соответственно 13 и 10 очков. Разница мячей +2 и +7 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Фрайбург»: 1.75 — 1.25, дома 1.94 — 1.31.

«Унион»: 1.34 — 1.28, в гостях 1.31 — 1.63.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 1.92.