Soccer.ru
ГлавнаяБлогиФутбольные прогнозыКотировки и букмекерыГермания. Бундеслига 2021/2022

«Фрайбург» — «Унион» прогноз

сегодня, 00:33
Фрайбург

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Фрайбург». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.92. Вероятность ничьи оценивается в 3.65, а поражение доступно по котировке 3.95.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.08, а за «верх» — 1.77.

Пропускают матч

«Фрайбург»: Кайтель Янник — Травма пальца ноги, Шаде Кевин — Травма мышц живота.
«Унион»: Баумгартль Тимо — Простуда, Шафер Андрас — Простуда.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:
«Фрайбург»: Флеккен Марк — Лиенхарт Филипп, Шлоттербек Кевен, Шлоттербек Нико — Грифо Винченцо, Гюнтер Кристиан, Кюблер Лукас, Хефлер Николас, Шаллаи Роланд, Эггештайн Максимилиан — Хелер Лукас.

«Унион»: Реннов Фредерик — Еккель Пауль, Кнохе Робин, Риерсон Юлиан — Гиссельманн Нико, Прёмель Гриша, Триммель Кристофер, Харагути Гэнки, Хедира Рани — Авонийи Тайво, Михел Свен.

Форма команд

На данный момент «бразильцы из брайсгау» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Железные» отстают на 4 очка.

За последние пять матчей «Унион» и «Фрайбург» набрали соответственно 13 и 10 очков. Разница мячей +2 и +7 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Фрайбург»: 1.75 — 1.25, дома 1.94 — 1.31.
«Унион»: 1.34 — 1.28, в гостях 1.31 — 1.63.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 1.92.

Букмекеры считают Францию и Бразилию фаворитами чемпионата мира 2022 года
28 марта
Букмекеры считают, что тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед»
02 февраля
Букмекеры считают, что следующим клубом Роналду будет ПСЖ
20 января
«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2021)
26 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Официально«Бетис» продлил контракт с Пеллегрини
21 декабря 2021
«Динамо» - «Зенит». Прогноз на матч РПЛ (12.12.2021)
11 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2

Все комментарии

Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 