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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Хоффенхайм». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.50. Вероятность ничьи оценивается в 4.40, а поражение доступно по котировке 6.30.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.35, а за «верх» — 1.60.

Пропускают матч

«Хоффенхайм»: Бичакчич Эрмин — Травма колена, Ричардс Крис — Травма, Руди Себастьян — Травма, Асллани Фисник — Травма колена, Сков Роберт — Травма бедра.

«Бохум»: Белла-Котчап Армель — Перебор желтых карточек, Гамбоа Кристиан — Простуда, Остерхаге Патрик — Простуда, Теше Роберт — Простуда, Блум Дэнни — Травма, Пантович Милош — Простуда, Цоллер Симон — Травма колена.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Хоффенхайм»: Бауманн Оливер — Кадержабек Павел, Раум Давид, Фогт Кевин, Хюбнер Бенжамин — Баумгартнер Кристоф, Гайгер Деннис, Гриллич Флориан, Самассеку Диадье — Бебу Ихлас, Крамарич Андрей.



«Бохум»: Риманн Мануэль — Гамбоа Кристиан, Ляйч Максим, Машович Эрхан, Соарес Данило — Антви-Аджей Кристофер, Левен Эдуард, Лосилла Антони, Реджбекай Элвис, Хольтманн Геррит — Полтер Себастьян.

Форма команд

На данный момент «сине-белые» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Несгибаемые» отстают на 12 очков.

За последние пять матчей «Хоффенхайм» и «Бохум» набрали соответственно 10 и 4 очка. Разница мячей 0 и -3 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Хоффенхайм»: 1.81 — 1.48, дома 2.15 — 1.08.

«Бохум»: 1.04 — 1.44, в гостях 0.69 — 1.92.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:0.

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Азиатская фора хозяев -1» с коэффициентом 1.85.