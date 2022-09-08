Пропускают матч
«Хоффенхайм»: Пентке Филипп — Травма, Бичакчич Эрмин — Плохая форма, Хюбнер Бенжамин — Травма лодыжки, Бебу Ихлас — Травма колена.
«Майнц»: Ингвартсен Маркус — Травма колена.
Возможная расстановка
Kicker прогнозирует следующие составы:
«Хоффенхайм»: Бауманн Оливер — Акпогума Кевин, Кабак Озан, Фогт Кевин — Анхелиньо, Баумгартнер Кристоф, Гайгер Деннис, Прёмель Гриша, Сков Роберт — Крамарич Андрей, Руттер Джорджиньо.
«Майнц»: Центнер Робин — Белл Штефан, Ляйч Максим, Хак Александр — Баррейро Леандро, Буркардт Йонатан, Видмер Силвэн, Кариколь Аарон Мартин, Кор Доминик, Ли Дже-Сон — Онисиво Карим.
Форма команд
На данный момент «карнавальщики» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Сине-белые» отстают на 1 очко.
За последние пять матчей «Майнц» и «Хоффенхайм» набрали соответственно 10 и 9 очков. Разница мячей +2 и 0 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Хоффенхайм»: 1.60 — 1.20, дома 2.00 — 1.00.
«Майнц»: 1.00 — 1.00, в гостях 1.67 — 0.67.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.
Пять очных встреч
Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:0, 0:2, 1:2, 1:1, 0:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 2.20.