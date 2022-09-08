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сегодня, 16:33

Пропускают матч

«Хоффенхайм»: Пентке Филипп — Травма, Бичакчич Эрмин — Плохая форма, Хюбнер Бенжамин — Травма лодыжки, Бебу Ихлас — Травма колена.

«Майнц»: Ингвартсен Маркус — Травма колена.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Хоффенхайм»: Бауманн Оливер — Акпогума Кевин, Кабак Озан, Фогт Кевин — Анхелиньо, Баумгартнер Кристоф, Гайгер Деннис, Прёмель Гриша, Сков Роберт — Крамарич Андрей, Руттер Джорджиньо.



«Майнц»: Центнер Робин — Белл Штефан, Ляйч Максим, Хак Александр — Баррейро Леандро, Буркардт Йонатан, Видмер Силвэн, Кариколь Аарон Мартин, Кор Доминик, Ли Дже-Сон — Онисиво Карим.

Форма команд

На данный момент «карнавальщики» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Сине-белые» отстают на 1 очко.

За последние пять матчей «Майнц» и «Хоффенхайм» набрали соответственно 10 и 9 очков. Разница мячей +2 и 0 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Хоффенхайм»: 1.60 — 1.20, дома 2.00 — 1.00.

«Майнц»: 1.00 — 1.00, в гостях 1.67 — 0.67.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:0, 0:2, 1:2, 1:1, 0:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 2.20.