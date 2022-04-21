1650547987

вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Кёльн». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.52. Вероятность ничьи оценивается в 4.30, а поражение доступно по котировке 6.20.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.10, а за «верх» — 1.75.

Пропускают матч

«Кёльн»: Острак Томаш — Травма, Шиндлер Кингсли — Травма, Андерссон Себастьян — Травма.

«Арминия»: Брюннер Седрик — Травма, Клос Фабиан — Травма головы.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Кёльн»: Швабе Марвин — Килиан Лука, Хектор Йонас, Хюберс Тимо, Эхизибуэ Кингсли — Кайнц Флориан, Любичич Деян, Озкан Салих, Ут Марк, Шкири Эльес — Модест Антони.



«Арминия»: Ортега Морено Штефан — Белло Джордж, Нильссон Йоаким, Пипер Амос, Рамуш Гильерме — Василиадис Себастьян, Крюгер Флориан, Окугава Масая, Притль Мануэль, Шёпф Алессандро — Виммер Патрик.

Форма команд

На данный момент «козлы» на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Синие» отстают на 20 очков.

За последние пять матчей «Кёльн» и «Арминия» набрали соответственно 10 и 1 очко. Разница мячей +3 и -12 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Кёльн»: 1.47 — 1.47, дома 1.60 — 1.27.

«Арминия»: 0.77 — 1.53, в гостях 0.67 — 1.67.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 3:1, 1:0, 5:1, 1:3).

«Арминия» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 3:1, 1:0, 5:1, 1:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.84.