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вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Майнц». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.60. Вероятность ничьи оценивается в 4.40, а поражение доступно по котировке 4.80.

Пропускают матч

«Майнц»: Ли Дже-Сон — Травма колена, Бургзорг Делано — Травма.

«Айнтрахт»: Диант Рамай — Травма колена, Хинтереггер Мартин — Травма бедра, Линдстрем Йеспер — Травма бедра.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Майнц»: Дамен Финн — Белл Штефан, Ниакате Мусса, Хак Александр — Баррейро Леандро, Буркардт Йонатан, Видмер Силвэн, Кариколь Аарон Мартин, Кор Доминик, Стах Антон — Онисиво Карим.



«Айнтрахт»: Трапп Кевин — Н'Дика Обите, Туре Алмами, Тута — Камада Дайчи, Костич Филип, Роде Себастьян, Соу Джибриль, Хауге Йенс — Борре Сантос, Кнауфф Ансгар.

Форма команд

На данный момент «карнавальщики» на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Орлы» отстают на 4 очка.

За последние пять матчей «Майнц» и «Айнтрахт» набрали соответственно 7 и 2 очка. Разница мячей -3 и -5 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Майнц»: 1.45 — 1.30, дома 1.94 — 0.56.

«Айнтрахт»: 1.30 — 1.42, в гостях 1.44 — 1.56.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них семь матчей (последний — 08 мая), а у «хозяев» лишь четыре.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:0, 1:1, 0:2, 0:2, 2:1).