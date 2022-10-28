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вчера, 17:33

Пропускают матч

«Унион»: Михел Свен — Простуда.

«Боруссия»: Зоммер Янн — Травма лодыжки, Итакура Ко — Травма колена, Вольф Ханнес — Травма плеча, Коне Куадио — Перебор желтых карточек, Нойхаус Флориан — Травма колена, Хофманн Йонас — Травма.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Унион»: Реннов Фредерик — Баумгартль Тимо, Кнохе Робин, Лейте Диого — Гиссельманн Нико, Риерсон Юлиан, Торсбю Мортен, Хаберер Яник, Хедира Рани — Бекер Шеральдо, Сибатчу Теосон.



«Боруссия»: Зиппель Тобиас — Бенсебаини Рами, Скалли Джо, Фридрих Марвин, Эльведи Нико — Вайгль Юлиан, Крамер Кристоф, Н'Гуму Натан, Плеа Алассан, Штиндль Ларс — Тюрам Маркус.

Форма команд

На данный момент «железные» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Жеребцы» отстают на 7 очков.

За последние пять матчей «Унион» и «Боруссия» набрали соответственно 9 и 7 очков. Разница мячей +2 и 0 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Унион»: 1.73 — 0.73, дома 2.00 — 0.60.

«Боруссия»: 1.73 — 1.55, в гостях 1.20 — 2.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:0.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них восемь матчей (последний — 27 октября), а у «гостей» лишь пять.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (1:2, 2:1, 1:1, 1:1, 4:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.69.