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вчера, 22:55

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Хоффенхайм». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.55. Вероятность ничьи оценивается в 3.45, а поражение доступно по котировке 2.70.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.12, а за «верх» — 1.72.

Пропускают матч

«Вольфсбург»: ван де Вен Мики — Травма, Отавио Пауло — Травма колена, Шлагер Ксавер — Травма колена.

«Хоффенхайм»: Бичакчич Эрмин — Травма колена, Ричардс Крис — Травма, Йон Марко — Травма плеча.

Возможная расстановка

Kicker прогнозирует следующие составы:

«Вольфсбург»: Кастелс Кун — Борно Себастьян, Брукс Джон Энтони, Лакруа Максенс — Арнольд Максимилиан, Баку Ридле, Вранк Астер, Крузе Макс, Русийон Жером, Филипп Максимилиан — Винд Йонас.



«Хоффенхайм»: Бауманн Оливер — Пош Штефан, Фогт Кевин, Хюбнер Бенжамин — Баумгартнер Кристоф, Кадержабек Павел, Крамарич Андрей, Раум Давид, Руди Себастьян, Самассеку Диадье — Руттер Джорджиньо.

Форма команд

На данный момент «сине-белые» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии. «Волки» отстают на 7 очков.

За последние пять матчей «Вольфсбург» и «Хоффенхайм» набрали соответственно 7 и 6 очков. Разница мячей +2 и 0 в пользу хозяев.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счета 2:2 или 2:1. Кстати, коэффициенты на такие счета 12.00 и 9.30 соответственно.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (3:1, 2:1, 2:1, 2:3, 1:1).

Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (3:1, 2:1, 2:1, 2:3, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.72.