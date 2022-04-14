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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Вильярреал». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.50. Вероятность ничьи оценивается в 3.10, а поражение доступно по котировке 3.05.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.60, а за «верх» — 2.35.

Пропускают матч

«Хетафе»: Хайме Мата — Травма плеча.

«Вильярреал»: Морено Альберто — Травма колена, Диа Булайе — Травма.

Форма команд

На данный момент «желтая субмарина» на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Городские» отстают на 14 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 5. Разница мячей у обеих команд -3.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Хетафе»: 0.90 — 1.13, дома 1.33 — 0.87.

«Вильярреал»: 1.58 — 0.97, в гостях 0.87 — 1.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 12 апреля), а у «хозяев» лишь три.

Пять очных встреч

«Вильярреал» — победитель всех пяти последних очных встреч (1:0, 1:0, 1:3, 1:3, 1:0).

«Вильярреал» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:0, 1:0, 1:3, 1:3, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.50.