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«Осасуна» — «Севилья» прогноз

сегодня, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Севилья». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.30. Вероятность ничьи оценивается в 3.20, а поражение доступно по котировке 3.30.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.62, а за «верх» — 2.30.

Пропускают матч

«Осасуна»: Дельгадо Хавьер — Травма ахиллова сухожилия.
«Севилья»: Сусо — Мышечная травма.

Пять очных встреч

«Севилья» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (0:0, 2:0, 0:2, 1:0, 3:2).

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:0, 2:0, 0:2, 1:0, 3:2).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (0:0, 2:0, 0:2, 1:0, 3:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа гостей» с коэффициентом 2.30.

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