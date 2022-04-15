Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Реал». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.45. Вероятность ничьи оценивается в 3.30, а поражение доступно по котировке 2.95.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.80, а за «верх» — 2.00.
Пропускают матч
«Севилья»: Рекик Карим — Мышечная травма, Сусо — Травма лодыжки, Фернандо — Травма лодыжки.
«Реал»: Вальехо Хесус — Простуда, Марсело — Мышечная травма, Менди Ферлан — Мышечная травма, Иско — Травма спины, Каземиро — Перебор желтых карточек, Себальос Даниэль — Простуда, Азар Эден — Травма колена.
Форма команд
На данный момент «сливочные» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Нервионцы» отстают на 12 очков.
За последние пять матчей «Реал» и «Севилья» набрали соответственно 12 и 6 очков. Разница мячей +1 и +5 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Севилья»: 1.42 — 0.71, дома 2.13 — 0.87.
«Реал»: 2.03 — 0.84, в гостях 1.93 — 0.87.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Пять очных встреч
«Реал» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (2:1, 2:2, 0:1, 2:1, 0:1).
«Реал» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:1, 2:2, 0:1, 2:1, 0:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.45.