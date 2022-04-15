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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Реал». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.45. Вероятность ничьи оценивается в 3.30, а поражение доступно по котировке 2.95.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.80, а за «верх» — 2.00.

Пропускают матч

«Севилья»: Рекик Карим — Мышечная травма, Сусо — Травма лодыжки, Фернандо — Травма лодыжки.

«Реал»: Вальехо Хесус — Простуда, Марсело — Мышечная травма, Менди Ферлан — Мышечная травма, Иско — Травма спины, Каземиро — Перебор желтых карточек, Себальос Даниэль — Простуда, Азар Эден — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «сливочные» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. «Нервионцы» отстают на 12 очков.

За последние пять матчей «Реал» и «Севилья» набрали соответственно 12 и 6 очков. Разница мячей +1 и +5 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Севилья»: 1.42 — 0.71, дома 2.13 — 0.87.

«Реал»: 2.03 — 0.84, в гостях 1.93 — 0.87.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Реал» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (2:1, 2:2, 0:1, 2:1, 0:1).

«Реал» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:1, 2:2, 0:1, 2:1, 0:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.45.