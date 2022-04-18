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вчера, 09:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Аталанта». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.63. Вероятность ничьи оценивается в 4.15, а поражение доступно по котировке 5.20.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.25, а за «верх» — 1.65.

Пропускают матч

«Аталанта»: Кабесас Брайан — Травма колена.

«Верона»: Пандур Ивор — Травма, Давидович Павел — Травма колена.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Аталанта»: Спортиелло Марко — Демирал Мерих, Джимсити Берат, Паломино Хосе Луис — Де Рон Мартен, Дзаппакоста Давиде, Копмейнерс Тейн, Фройлер Ремо, Хатебур Ханс — Муриэль Луис, Сапата Дуван.

Запасные: Муссо Хуан, Росси Франческо — Пеццелья Херман, Скальвини Джорджио, Читтадини Георгио — Бога Жереми, Малиновский Руслан, Пашалич Марио, Пессина Маттео — Миранчук Алексей, Михэйлэ Валентин.



«Верона»: Монтипо Лоренцо — Гюнтер Корай, Казале Николо, Чеккерини Федерико — Барак Антонин, Илич Иван, Капрари Джанлука, Лазович Дарко, Тамез Адриен, Фараони Давиде — Симеоне Джованни.

Запасные: Депаоли Фабио, Рецос Панайотис, Фработта Джанлука, Шутало Бошко — Бесса Даниэль, Велозу Мигель, Прашелик Матеуш, Хонгла Мартин — Канчельери Маттео, Кьеза Федерико, Лазанья Кевин.

Форма команд

На данный момент «богиня» на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Мастифы» отстают на 6 очков.

За последние пять матчей «Верона» и «Аталанта» набрали соответственно 5 и 4 очка. Разница мячей -3 и -2 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Аталанта»: 1.71 — 1.16, дома 1.67 — 1.40.

«Верона»: 1.75 — 1.53, в гостях 1.50 — 1.81.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 1.63.