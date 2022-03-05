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вчера, 23:04

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Торино». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.65. Вероятность ничьи оценивается в 3.10, а поражение доступно по котировке 2.80.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.77, а за «верх» — 2.05.

Пропускают матч

«Болонья»: Домингес Николас — Травма, Майкл Кингсли — Травма спины, Сантандер Федерико — Травма.

«Торино»: Прат Деннис — Травма, Фарес Мохаммед — Травма колена.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Болонья»: Скорупски Лукаш — Бонифаци Кевин, Медель Гари, Тете Артур — Де Сильвестри Лоренцо, Сориано Роберто, Хики Аарон, Шутен Йерди — Бэрроу Муса, Орсолини Риккардо, Сансоне Никола.

Запасные: Барди Франческо, Молла Марко — Дейкс Митчелл, Касиус Денсо, Мбайе Ибрахима, Сумаоро Адама — Аэбишер Мишель, Виола Николас, Сванберг Маттиас — Раймондо Антонио, Фальчинелли Диего.



«Торино»: Бериша Этрит — Бремер Глейсон, Зима Лукаш, Родригес Рикардо — Брекало Йосип, Войвода Мергим, Мандрагора Роландо, Побега Томмазо, Риччи Джакомо, Синго Вильфрид — Белотти Андреа.

Запасные: Джемелло Лука — Айна Ола, Ансальди Кристиан, Буонджорно Алессандро, Джиджи Коффи, Иццо Армандо — Линетти Кароль, Лукич Саша — Варминг Магнус, Пьяца Марко, Санабрия Антонио, Сек Демба.

Форма команд

На данный момент «быки» на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Красно-синие» отстают на 1 очко.

За последние пять матчей «Болонья» и «Торино» набрали соответственно 5 и 2 очка. Разница мячей -3 и -4 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Болонья»: 1.23 — 1.62, дома 1.38 — 1.31.

«Торино»: 1.27 — 1.08, в гостях 0.58 — 1.08.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:0).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:0).

«Торино» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:1, 1:1, 1:1, 1:1, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.77.