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вчера, 13:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Лацио». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.90. Вероятность ничьи оценивается в 3.50, а поражение доступно по котировке 4.20.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.80, а за «верх» — 2.00.

Пропускают матч

«Лацио»: Раду Штефан — Травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Дженоа»: Сиригу Сальваторе — Васкес Йохан, Максимович Никола, Хефти Силван, Эстигор Лео — Бадель Милан, Гудмундссон Альберт, Мелегони Филиппо, Портанова Маноло, Стураро Стефано — Дестро Маттиа.

Запасные: Маркетти Федерико, Шемпер Адриан — Бани Маттиа, Гильоне Паоло, Калафьори Риккардо — Амири Надим, Гальдамес Пабло, Ровелла Николо, Френдруп Мортен — Анкра Филип, Пикколи Роберто, Экубан Калеб.



«Лацио»: Стракоша Томас — Ачерби Франческо, Габаррон Патрик Хиль, Лаццари Мануэль, Марушич Адам — Башич Тома, Лейва Лукас, Милинкович-Савич Сергей — Андерсон Фелипе, Дзакканьи Маттиа, Иммобиле Чиро.

Запасные: Адамонис Мариус, Бертини Томмасо, Рейна Пепе — Каменович Димитрие, Муссолини Романо, Ромеро Кристиан, Хисай Эльсеид — Акпа Акпро Жан-Даниэль, Катальди Данило — Кабрал Артур, Моро Рауль, Педро.

Форма команд

На данный момент «орлы» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Грифоны» отстают на 30 очков.

За последние пять матчей «Лацио» и «Дженоа» набрали соответственно 9 и 6 очков. Разница мячей 0 и +1 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Дженоа»: 0.74 — 1.55, дома 0.67 — 1.27.

«Лацио»: 1.94 — 1.48, в гостях 1.56 — 1.69.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

«Лацио» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (3:1, 4:3, 1:1, 2:3, 4:0).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (3:1, 4:3, 1:1, 2:3, 4:0).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (3:1, 4:3, 1:1, 2:3, 4:0).

«Лацио» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:1, 4:3, 1:1, 2:3, 4:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.90.