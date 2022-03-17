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вчера, 11:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Торино». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.30. Вероятность ничьи оценивается в 3.20, а поражение доступно по котировке 3.30.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.65, а за «верх» — 2.25.

Пропускают матч

«Дженоа»: Кришито Доменико — Травма.

«Торино»: Милинкович-Савич Ваня — Травма, Прат Деннис — Травма, Фарес Мохаммед — Травма колена.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Дженоа»: Сиригу Сальваторе — Васкес Йохан, Максимович Никола, Хефти Силван, Эстигор Лео — Бадель Милан, Гудмундссон Альберт, Мелегони Филиппо, Портанова Маноло, Стураро Стефано — Дестро Маттиа.

Запасные: Маркетти Федерико, Шемпер Адриан — Бани Маттиа, Гильоне Паоло, Калафьори Риккардо, Масиелло Андреа — Амири Надим, Гальдамес Пабло, Ровелла Николо, Френдруп Мортен — Анкра Филип, Каллон Яя.



«Торино»: Бериша Этрит — Бремер Глейсон, Джиджи Коффи, Родригес Рикардо — Брекало Йосип, Войвода Мергим, Лукич Саша, Мандрагора Роландо, Побега Томмазо, Синго Вильфрид — Белотти Андреа.

Запасные: Джемелло Лука — Ансальди Кристиан, Буонджорно Алессандро, Иццо Армандо, Риччи Джакомо — Линетти Кароль — Варминг Магнус, Дзадза Симоне, Пьяца Марко, Санабрия Антонио.

Форма команд

На данный момент «быки» на 11-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Грифоны» отстают на 16 очков.

За последние пять матчей «Дженоа» и «Торино» набрали соответственно 5 и 3 очка. Разница мячей 0 и -2 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Дженоа»: 0.76 — 1.62, дома 0.64 — 1.36.

«Торино»: 1.21 — 1.04, в гостях 0.54 — 1.00.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 0:1.

Пять очных встреч

«Торино» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (1:2, 0:1, 0:1, 1:2, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.30.