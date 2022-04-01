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вчера, 13:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Фиорентина». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.55. Вероятность ничьи оценивается в 4.30, а поражение доступно по котировке 5.80.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.35, а за «верх» — 1.60.

Пропускают матч

«Эмполи»: Марчицца Риккардо — Травма, Хаас Николас — Травма колена.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Фиорентина»: Терраччано Пьетро — Бираги Кристиано, Игор, Миленкович Никола, Одриосола Альваро — Кастровилли Гаэтано, Малех Юссеф, Торрейра Лукас — Иконе Жонатан, Кабрал Артур, Соттил Риккардо.

Запасные: Дронговски Бартломей, Розати Антонио — Венути Лоренцо, Мартинес Лукас, Настасич Матия, Терзич Алекса — Амрабат Софьян, Данкан Альфред, Сапонара Риккардо — Гонсалес Николас, Кальехон Хосе, Пёнтек Кшиштоф.



«Эмполи»: Викарио Гильельмо — Вити Маттиа, Луперто Себастьяно, Романьоли Алессио, Стоянович Петар — Асллани Кристьян, Байрами Недим, Бандинелли Филиппо, Журковски Шимон — Ди Франческо Федерико, Пинамонти Андреа.

Запасные: Уйкани Самир, Фурлан Якопо — Исмаили Ардиан, Какаке Либерато, Тонелли Лоренцо, Фьямоцци Риккардо — Бенасси Марко, Верре Валерио, Хендерсон Лиам, Штулац Лео — Кутроне Патрик, Ла Мантиа Андреа.

Форма команд

На данный момент «фиалки» на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Синие» отстают на 14 очков.

За последние пять матчей «Фиорентина» и «Эмполи» набрали соответственно 8 и 2 очка. Разница мячей +1 и -4 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Фиорентина»: 1.66 — 1.31, дома 2.29 — 1.14.

«Эмполи»: 1.37 — 1.83, в гостях 1.20 — 1.13.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:1, 1:0, 3:1, 1:2, 0:4).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.60.