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вчера, 19:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Фиорентина». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.67. Вероятность ничьи оценивается в 4.00, а поражение доступно по котировке 4.90.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.05, а за «верх» — 1.77.

Пропускают матч

«Фиорентина»: Кастровилли Гаэтано — Травма колена, Торрейра Лукас — Травма бедра.

«Удинезе»: Бето — Травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Фиорентина»: Терраччано Пьетро — Бираги Кристиано, Венути Лоренцо, Игор, Мартинес Лукас — Амрабат Софьян, Данкан Альфред, Малех Юссеф — Гонсалес Николас, Иконе Жонатан, Кабрал Артур.

Запасные: Дронговски Бартломей, Розати Антонио — Миленкович Никола, Настасич Матия, Одриосола Альваро, Терзич Алекса — Бонавентура Джакомо, Сапонара Риккардо — Кальехон Хосе, Кокорин Александр, Пёнтек Кшиштоф, Соттил Риккардо.



«Удинезе»: Сильвестри Марко — Бекао, Мари Пабло, Перес Карлес — Арслан Толгай-Али, Макенго Жан-Виктор, Молина Сальваторе, Удогие Лиенома, Уолес — Деулофеу Жерар, Саксесс Исаак.

Запасные: Гаспарини Мануэль, Паделли Даниэле — Бенкович Филип, Зегелар Марвин, Нейтинк Брам, Соппи Брэндон — Перейра Роберто, Пуссетто Игнасио, Самарджич Лазар, Яяло Мато — Несторовски Илия.

Форма команд

На данный момент «фиалки» на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Зебры» отстают на 16 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 10. Разница мячей у обеих команд +2.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Фиорентина»: 1.64 — 1.27, дома 2.13 — 1.00.

«Удинезе»: 1.48 — 1.58, в гостях 1.31 — 1.75.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Пять очных встреч

«Фиорентина» — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на своем поле (3:2, 1:0, 1:0, 2:1, 3:0).

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (0:1, 1:0, 0:0, 3:2, 0:0).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (0:1, 1:0, 0:0, 3:2, 0:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 1.67.