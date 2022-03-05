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вчера, 23:03

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Фиорентина». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.60. Вероятность ничьи оценивается в 4.15, а поражение доступно по котировке 4.70.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.20, а за «верх» — 1.60.

Пропускают матч

«Фиорентина»: Бонавентура Джакомо — Красная карточка.

«Верона»: Пандур Ивор — Травма, Давидович Павел — Травма колена.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Фиорентина»: Дронговски Бартломей — Бираги Кристиано, Венути Лоренцо, Игор, Миленкович Никола — Данкан Альфред, Кастровилли Гаэтано, Торрейра Лукас — Гонсалес Николас, Иконе Жонатан, Пёнтек Кшиштоф.

Запасные: Розати Антонио, Терраччано Пьетро — Мартинес Лукас, Терзич Алекса, Фризон Филиппо — Амрабат Софьян, Малех Юссеф, Сапонара Риккардо — Кабрал Артур, Кальехон Хосе, Соттил Риккардо.



«Верона»: Монтипо Лоренцо — Гюнтер Корай, Казале Николо, Чеккерини Федерико — Илич Иван, Капрари Джанлука, Лазанья Кевин, Лазович Дарко, Тамез Адриен, Фараони Давиде — Симеоне Джованни.

Запасные: Берарди Алессандро — Депаоли Фабио, Коппола Диего, Фработта Джанлука, Шутало Бошко — Бесса Даниэль, Велозу Мигель, Хонгла Мартин — Канчельери Маттео, Кьеза Федерико.

Форма команд

На данный момент «фиалки» на 8-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Мастифы» отстают на 2 очка.

За последние пять матчей «Верона» и «Фиорентина» набрали соответственно 10 и 7 очков. Разница мячей -2 и +5 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Фиорентина»: 1.73 — 1.38, дома 2.50 — 1.25.

«Верона»: 1.93 — 1.59, в гостях 1.69 — 1.92.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 02 марта), а у «гостей» лишь четыре.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:1, 1:2, 1:1, 1:1, 1:0).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 1:2, 1:1, 1:1, 1:0).

«Верона» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:1, 1:2, 1:1, 1:1, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 2.20.