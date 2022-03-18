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вчера, 08:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Интер». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.50. Вероятность ничьи оценивается в 4.50, а поражение доступно по котировке 6.20.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.30, а за «верх» — 1.62.

Пропускают матч

«Интер»: де Врей Стефан — Мышечная травма, Брозович Марцело — Травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Интер»: Ханданович Самир — Бастони Алессандро, Д'Амброзио Данило, Шкриньяр Милан — Барелла Николо, Видаль Артуро, Госенс Робин, Думфрис Дензел, Чалханоглу Хакан — Джеко Эдин, Мартинес Лаутаро.

Запасные: Кордас Алекс, Раду Ионуц — Дармиан Маттео, Димарко Федерико, Коларов Александар, Раноккья Андреа — Брозович Марцело, Весино Матиас, Гальярдини Роберто, Корреа Хоакин, Перишич Иван — Кайседо Фелипе, Санчес Алексис.



«Фиорентина»: Терраччано Пьетро — Бираги Кристиано, Игор, Миленкович Никола, Одриосола Альваро — Данкан Альфред, Кастровилли Гаэтано, Торрейра Лукас — Гонсалес Николас, Пёнтек Кшиштоф, Соттил Риккардо.

Запасные: Дронговски Бартломей — Венути Лоренцо, Мартинес Лукас, Настасич Матия, Терзич Алекса — Амрабат Софьян, Бонавентура Джакомо, Иконе Жонатан, Малех Юссеф, Сапонара Риккардо — Кабрал Артур, Кальехон Хосе.

Форма команд

На данный момент «нерадзурри» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фиалки» отстают на 13 очков.

За последние пять матчей «Фиорентина» и «Интер» набрали соответственно 10 и 6 очков. Разница мячей +3 и +2 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Интер»: 2.18 — 0.82, дома 2.50 — 0.86.

«Фиорентина»: 1.68 — 1.32, в гостях 1.07 — 1.50.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:0.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них семь матчей (последний — 13 марта), а у «гостей» лишь пять.

Пять очных встреч

«Интер» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (4:3, 0:0, 2:1, 2:1, 3:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 1.50.