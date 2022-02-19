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вчера, 13:15

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Интер». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.30. Вероятность ничьи оценивается в 5.70, а поражение доступно по котировке 9.50.

Пропускают матч

«Интер»: Бастони Алессандро — Дисквалифицирован, Госенс Робин — Мышечная травма, Брозович Марцело — Перебор желтых карточек, Весино Матиас — Травма, Корреа Хоакин — Мышечная травма.

«Сассуоло»: Феррари Джанмарко — Красная карточка, Джуричич Филип — Мышечная травма, Мба Обьянг Педро — Проблемы с сердцем.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Интер»: Ханданович Самир — де Врей Стефан, Димарко Федерико, Шкриньяр Милан — Барелла Николо, Гальярдини Роберто, Думфрис Дензел, Перишич Иван, Чалханоглу Хакан — Мартинес Лаутаро, Санчес Алексис.

Запасные: Кордас Алекс, Раду Ионуц — Д'Амброзио Данило, Дармиан Маттео, Карбони Андреа, Коларов Александар, Раноккья Андреа — Видаль Артуро, Сангалли Маттиа — Джеко Эдин, Кайседо Фелипе.



«Сассуоло»: Консильи Андреа — Айхан Каан, Кирикеш Влад, Мюльдюр Мерт, Рожерио — Берарди Алессандро, Лопес Максим, Распадори Джакомо, Траоре Хамед, Фраттези Давиде — Скамакка Джанлука.

Запасные: Пеголо Джанлука, Саталино Джакомо — Кириакопулос Гиоргос, Пелузо Федерико, Руан — Маньянелли Франческо, Матеус Энрике, Харруи Абду — Дефрель Грегуар, Кейде Эмиль, Оддеи Брайан, Черво Риккардо.

Форма команд

На данный момент «нерадзурри» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Черно-зеленые» отстают на 24 очка.

За последние пять матчей «Интер» и «Сассуоло» набрали соответственно 8 и 5 очков. Разница мячей +1 и -2 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Интер»: 2.29 — 0.83, дома 2.50 — 0.83.

«Сассуоло»: 1.64 — 1.76, в гостях 2.00 — 1.92.

Из чего делаем вывод, что «Интер» при своих болельщиках забивает чаще, чем должен, также как и «Сассуоло» при чужих имеет хорошую реализацию. Дома мяч из сетки своих ворот «Интер» достает реже, чем ошибаются их защитники, а «Сассуоло» при чужих чаще.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2 (коэффициенты 8.50 и 17.50 соответственно).

Пять очных встреч

«Интер» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (1:2, 2:1, 0:3, 3:3, 3:4).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (1:2, 2:1, 0:3, 3:3, 3:4).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:2, 2:1, 0:3, 3:3, 3:4).

«Интер» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:2, 2:1, 0:3, 3:3, 3:4).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.68.