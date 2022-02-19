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«Интер» — «Сассуоло» прогноз

вчера, 13:15

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Интер». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.30. Вероятность ничьи оценивается в 5.70, а поражение доступно по котировке 9.50.

Пропускают матч

«Интер»: Бастони Алессандро — Дисквалифицирован, Госенс Робин — Мышечная травма, Брозович Марцело — Перебор желтых карточек, Весино Матиас — Травма, Корреа Хоакин — Мышечная травма.
«Сассуоло»: Феррари Джанмарко — Красная карточка, Джуричич Филип — Мышечная травма, Мба Обьянг Педро — Проблемы с сердцем.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:
«Интер»: Ханданович Самир — де Врей Стефан, Димарко Федерико, Шкриньяр Милан — Барелла Николо, Гальярдини Роберто, Думфрис Дензел, Перишич Иван, Чалханоглу Хакан — Мартинес Лаутаро, Санчес Алексис.
Запасные: Кордас Алекс, Раду Ионуц — Д'Амброзио Данило, Дармиан Маттео, Карбони Андреа, Коларов Александар, Раноккья Андреа — Видаль Артуро, Сангалли Маттиа — Джеко Эдин, Кайседо Фелипе.

«Сассуоло»: Консильи Андреа — Айхан Каан, Кирикеш Влад, Мюльдюр Мерт, Рожерио — Берарди Алессандро, Лопес Максим, Распадори Джакомо, Траоре Хамед, Фраттези Давиде — Скамакка Джанлука.
Запасные: Пеголо Джанлука, Саталино Джакомо — Кириакопулос Гиоргос, Пелузо Федерико, Руан — Маньянелли Франческо, Матеус Энрике, Харруи Абду — Дефрель Грегуар, Кейде Эмиль, Оддеи Брайан, Черво Риккардо.

Форма команд

На данный момент «нерадзурри» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Черно-зеленые» отстают на 24 очка.

За последние пять матчей «Интер» и «Сассуоло» набрали соответственно 8 и 5 очков. Разница мячей +1 и -2 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Интер»: 2.29 — 0.83, дома 2.50 — 0.83.
«Сассуоло»: 1.64 — 1.76, в гостях 2.00 — 1.92.

Из чего делаем вывод, что «Интер» при своих болельщиках забивает чаще, чем должен, также как и «Сассуоло» при чужих имеет хорошую реализацию. Дома мяч из сетки своих ворот «Интер» достает реже, чем ошибаются их защитники, а «Сассуоло» при чужих чаще.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2 (коэффициенты 8.50 и 17.50 соответственно).

Пять очных встреч

«Интер» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (1:2, 2:1, 0:3, 3:3, 3:4).

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (1:2, 2:1, 0:3, 3:3, 3:4).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:2, 2:1, 0:3, 3:3, 3:4).

«Интер» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:2, 2:1, 0:3, 3:3, 3:4).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.68.

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Все комментарии

Mekail
Mekail
вчера в 13:50
Немало сил команда Симоне Индзаги потратила на Ливерпуль, с которым смотрелась более, чем достойно, однако в концовке чемпиона Италии не хватило, потому и случились домашние 0-2....темно-зеленые плохо начали сезон, все-таки Де Дзерби ушел в Шахтер, тогда как постепенно игровые связи вернулись в привычное русло, а игровой стиль от атаки не поменялся (они могут расслабиться и играть в свое удовольствие, тогда как и усталость чемпиона им точно на руку в данном поединке....)... в первом круге Сассуоло навязало на своем поле в Реджо Дель Эмилии борьбу сопернику, однако уступило Интеру 1-2..... а вообще, темно-зеленые забивают в ворота чемпиона в 4х из 5ти последних матчах, так что ставка имеет право на существование (тем более, усталостью хозяев и их эмоциональной выхолощенностью она подтверждается....)....гости полноценно готовились к поединку всю неделю, умело используют контратаки, да и не привыкли закрываться. ... проблем Интеру устроить могут, как и отправить мяч в их ворота.
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