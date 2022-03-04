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«Кальяри» — «Лацио» прогноз

вчера, 13:36

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Лацио». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.05. Вероятность ничьи оценивается в 3.40, а поражение доступно по котировке 3.70.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.90, а за «верх» — 1.90.

Пропускают матч

«Кальяри»: Валукиевич Себастьян — Травма бедра, Рог Марко — Травма колена, Стротман Кевин — Травма колена.
«Лацио»: Лаццари Мануэль — Травма бедра.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:
«Кальяри»: Краньо Алессио — Альтаре Джорджио, Гольданига Эдоардо, Ловато Маттео — Белланова Рауль, Грасси Альберто, Дальберт, Дейола Алессандро, Марин Рэзван — Жоао Педро, Перейро Гастон.
Запасные: Арести Симоне, Радунович Борис — Дзаппа Габриэле, Карбони Андреа, Ликояннис Хараламбос, Оберт Адам, Чеппителли Лука — Базелли Даниэле — Гальяно Лука, Кейта Бальде, Паволетти Леонардо.

«Лацио»: Стракоша Томас — Ачерби Франческо, Марушич Адам, Раду Ионуц, Фелипе Луис — Альберто Луис, Лейва Лукас, Милинкович-Савич Сергей — Андерсон Фелипе, Дзакканьи Маттиа, Иммобиле Чиро.
Запасные: Адамонис Мариус, Рейна Пепе — Габаррон Патрик Хиль, Каменович Димитрие, Ромеро Кристиан — Акпа Акпро Жан-Даниэль, Башич Тома — Кабрал Артур, Моро Рауль, Педро.

Форма команд

На данный момент «орлы» на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сардинцы» отстают на 18 очков.

За последние пять матчей «Кальяри» и «Лацио» набрали соответственно 9 и 8 очков. Разница мячей +2 и +5 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Кальяри»: 1.04 — 1.78, дома 1.23 — 1.69.
«Лацио»: 2.00 — 1.56, в гостях 1.57 — 1.71.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1 (коэффициенты 6.00 и 11.75 соответственно).

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них семь матчей (последний — 27 февраля), а у «хозяев» лишь четыре.

Пять очных встреч

«Лацио» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (2:2, 1:0, 0:2, 2:1, 1:2).

«Лацио» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:2, 1:0, 0:2, 2:1, 1:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.05.

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Все комментарии

shlomo
shlomo
вчера в 13:49
Очевидно, что после начала нового года сардинцы с Мадзарри во главе серьезно взялись за задачу по спасению от вылета в серию Б. Определенно, Кальяри сейчас очень хорошо выглядит, что помогло из зоны вылета подняться хозяевам на 17ое место, оторвавшись о Венеции на 3 очка, правда у соперника игра в запасе, так что расслабляться рано...... Команда Маурицио Сарри после вылета из ЛЕ не смогла и в чемпионате получить позитивный исход в важном матче дома с Наполи (1-2). "Лациале" уступили на последних секундах, благодаря шальному удару Инсинье и упустили возможность остаться в зоне еврокубков - сейчас гости 7ые, а до зоны ЛЧ им и вовсе 7 очков теперь. Атакующий стиль гостей налицо, но и проблем в обороне на фоне нагрузок прибавилось также..... В Риме на Олимпико Лацио в первом круге не смог победить аутсайдера - 2-2. Сейчас на гол Кальяри также не меньшие шансы. Тут и нагрузки гостей в последнее время, и их слабая оборона, и самое главное то, насколько хозяева добавили в новом году. Не так давно они и Наполи чуть дома не дожали (1-1), а уж Лацио и подавно им бояться не стоит тем более борьба за спасение как никогда актуальна. Играем гол хозяев уверенно.
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