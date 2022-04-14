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вчера, 13:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Сассуоло». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.30. Вероятность ничьи оценивается в 3.70, а поражение доступно по котировке 2.85.

Пропускают матч

«Кальяри»: Нандес Наитан — Травма колена, Стротман Кевин — Травма колена.

«Сассуоло»: Мба Обьянг Педро — Проблемы с сердцем.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Кальяри»: Краньо Алессио — Альтаре Джорджио, Карбони Андреа, Ловато Маттео — Белланова Рауль, Дальберт, Дейола Алессандро, Жоао Педро, Ликояннис Хараламбос, Марин Рэзван — Паволетти Леонардо.

Запасные: Арести Симоне, Радунович Борис — Валукиевич Себастьян, Дзаппа Габриэле, Оберт Адам — Базелли Даниэле, Грасси Альберто, Перейро Гастон, Рог Марко — Кейта Бальде, Сетер Дамир.



«Сассуоло»: Консильи Андреа — Кириакопулос Гиоргос, Кирикеш Влад, Тольян Джереми, Феррари Джанмарко — Берарди Алессандро, Лопес Максим, Матеус Энрике, Распадори Джакомо, Траоре Хамед — Скамакка Джанлука.

Запасные: Пеголо Джанлука — Айхан Каан, Пелузо Федерико, Рожерио, Руан — Маньянелли Франческо, Фраттези Давиде, Харруи Абду — Дефрель Грегуар, Кейде Эмиль, Оддеи Брайан, Черво Риккардо.

Форма команд

На данный момент «черно-зеленые» на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сардинцы» отстают на 21 очко.

За последние пять матчей «Сассуоло» и «Кальяри» набрали соответственно 10 и 0 очков. Разница мячей -11 и +6 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Кальяри»: 0.94 — 1.91, дома 1.06 — 1.75.

«Сассуоло»: 1.81 — 1.63, в гостях 2.06 — 1.75.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 2:2.

Пять очных встреч

В четырех из пяти последних очных встреч зафиксирована ничья (1:0, 2:2, 1:1, 1:1, 1:1).

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:0, 2:2, 1:1, 1:1, 1:1).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:0, 2:2, 1:1, 1:1, 1:1).

«Сассуоло» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:0, 2:2, 1:1, 1:1, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Ничья» с коэффициентом 3.70.