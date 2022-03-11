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сегодня, 11:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Милан». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.35. Вероятность ничьи оценивается в 5.00, а поражение доступно по котировке 8.50.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.30, а за «верх» — 1.62.

Пропускают матч

«Милан»: Кьер Симон — Травма колена.

«Эмполи»: Марчицца Риккардо — Травма, Хаас Николас — Травма колена, Эконг Эммануэль — Травма колена.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Милан»: Меньян Мик — Калабрия Давиде, Калулу Пьер, Томори Фикайо, Флоренци Алессандро — Беннасер Исмаэль, Диас Браим, Кессье Франк, Леау Рафаэл, Салемакерс Алексис — Жиру Оливье.

Запасные: Миранте Антонио, Тэтэрушану Чиприан — Балло-Туре Фоде, Габбиа Маттео, Романьоли Алессио — Кастильехо Самуэль, Крунич Раде, Тонали Сандро — Ибрагимович Златан, Мальдини Даниэль, Мессиас Жуниор, Ребич Анте.



«Эмполи»: Викарио Гильельмо — Луперто Себастьяно, Париси Фабиано, Романьоли Алессио, Стоянович Петар — Асллани Кристьян, Байрами Недим, Бандинелли Филиппо, Журковски Шимон — Пинамонти Андреа, Хендерсон Лиам.

Запасные: Уйкани Самир — Вити Маттиа, Исмаили Ардиан, Какаке Либерато, Тонелли Лоренцо, Фьямоцци Риккардо — Бенасси Марко, Верре Валерио, Штулац Лео — Ди Франческо Федерико, Кутроне Патрик, Ла Мантиа Андреа.

Форма команд

На данный момент «россонери» на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Синие» отстают на 28 очков.

За последние пять матчей «Милан» и «Эмполи» набрали соответственно 11 и 3 очка. Разница мячей +3 и -3 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Милан»: 1.93 — 1.04, дома 1.57 — 0.86.

«Эмполи»: 1.43 — 1.89, в гостях 1.29 — 1.14.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 06 марта), а у «гостей» лишь четыре.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:4, 3:0, 1:1, 1:2, 1:4).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:4, 3:0, 1:1, 1:2, 1:4).

«Милан» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:4, 3:0, 1:1, 1:2, 1:4).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.62.