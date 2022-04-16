Soccer.ru
ГлавнаяБлогиФутбольные прогнозыКотировки и букмекерыИталия. Серия А 2021/2022

«Наполи» — «Рома» прогноз

вчера, 20:33
Рома

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Наполи». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.88. Вероятность ничьи оценивается в 3.65, а поражение доступно по котировке 4.10.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.95, а за «верх» — 1.85.

Пропускают матч

«Наполи»: Ди Лоренцо Джованни — Травма колена.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:
«Наполи»: Оспина Давид — Заноли Алессандро, Кулибали Калиду, Мариу Руй, Ррахмани Амир — Замбо Ангисса Андре-Франк, Лоботка Станислав, Руис Фабиан — Инсинье Лоренцо, Лосано Ирвинг, Осимхен Виктор.
Запасные: Марфелла Давиде, Мерет Алекс — Гулям Фаузи, Жуан, Малькуи Кевин, Туанзебе Аксель — Демме Диего, Зелински Петр, Унас Адам, Элмас Эльхиф — Мертенс Дрис, Политано Маттео.

«Рома»: Патрисиу Руй — Кумбулла Мараш, Манчини Джанлука, Роджер Ибаньес — Верету Жордан, Винья Матиас, Карсдорп Рик, Кристанте Бриан, Пеллегрини Эрос — Абрахам Тэмми, Дзаньоло Николо.
Запасные: Боэр Пьетро, Фузато Даниэль — Залевски Никола, Смоллинг Крис — Диавара Амаду, Мхитарян Генрих, Мэйтленд-Найлз Эйнсли, Оливейра Сержиу — Коррея Фелиш, Перес Карлес, Шомуродов Элдор, Эль-Шаарави Стефан.

Форма команд

На данный момент «неаполитанцы» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Волки» отстают на 9 очков.

За последние пять матчей «Рома» и «Наполи» набрали соответственно 13 и 9 очков. Разница мячей +2 и +6 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Наполи»: 1.81 — 0.81, дома 1.69 — 0.88.
«Рома»: 1.66 — 1.13, в гостях 1.87 — 1.40.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Более уставшими к этой игре подошли «гости» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 14 апреля), а у «хозяев» лишь три.

Доп. инструменты

1) Больше коэффициентов на данный матч смотрите в нашем разделе Odds.
2) Этот матч можно добавить к другим и сформировать систему с помощью специального калькулятора.
3) Можно отследить затянувшиеся серии матчей турнира, например, без ничьих или без тотала меньше. А значит высока вероятность, что в ближайших матчах такая серия прервется. Там же можно попробовать себя в конкурсе прогнозов, для этого надо зарегистрироваться на сайте.
4) А если любите лихой коэффициент, то просто впишите нужный вам в поле «Коэф. от».

Букмекеры считают Францию и Бразилию фаворитами чемпионата мира 2022 года
28 марта
Букмекеры считают, что тен Хаг возглавит «Манчестер Юнайтед»
02 февраля
Букмекеры считают, что следующим клубом Роналду будет ПСЖ
20 января
«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (28.12.2021)
26 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Официально«Бетис» продлил контракт с Пеллегрини
21 декабря 2021
«Динамо» - «Зенит». Прогноз на матч РПЛ (12.12.2021)
11 декабря 2021Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2

Все комментарии

gzfqfh7mwy4y
gzfqfh7mwy4y
вчера в 21:28
Футбольный клуб «Наполи» выиграет матч.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 