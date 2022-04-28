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вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Наполи». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.45. Вероятность ничьи оценивается в 4.80, а поражение доступно по котировке 6.30.

Пропускают матч

«Наполи»: Лоботка Станислав — Травма.

«Сассуоло»: Тольян Джереми — Травма руки, Мба Обьянг Педро — Проблемы с сердцем.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Наполи»: Оспина Давид — Заноли Алессандро, Кулибали Калиду, Мариу Руй, Ррахмани Амир — Демме Диего, Замбо Ангисса Андре-Франк, Руис Фабиан — Инсинье Лоренцо, Лосано Ирвинг, Осимхен Виктор.

Запасные: Марфелла Давиде, Мерет Алекс — Барба Федерико, Жуан, Малькуи Кевин, Туанзебе Аксель — Зелински Петр, Унас Адам — Мертенс Дрис, Петанья Андреа, Политано Маттео.



«Сассуоло»: Консильи Андреа — Кириакопулос Гиоргос, Кирикеш Влад, Мюльдюр Мерт, Феррари Джанмарко — Берарди Алессандро, Лопес Максим, Распадори Джакомо, Траоре Хамед, Фраттези Давиде — Скамакка Джанлука.

Запасные: Пеголо Джанлука, Саталино Джакомо — Айхан Каан, Пелузо Федерико, Рожерио, Руан — Джуричич Филип, Маньянелли Франческо, Матеус Энрике — Дефрель Грегуар, Кейде Эмиль, Черво Риккардо.

Форма команд

На данный момент «неаполитанцы» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Черно-зеленые» отстают на 21 очко.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 7. Разница мячей у обеих команд +1.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Наполи»: 1.79 — 0.88, дома 1.65 — 0.88.

«Сассуоло»: 1.74 — 1.62, в гостях 1.94 — 1.71.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Пять очных встреч

«Наполи» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (0:2, 2:0, 2:0, 2:0, 3:1).