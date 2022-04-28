Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Наполи». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.45. Вероятность ничьи оценивается в 4.80, а поражение доступно по котировке 6.30.
Пропускают матч
«Наполи»: Лоботка Станислав — Травма.
«Сассуоло»: Тольян Джереми — Травма руки, Мба Обьянг Педро — Проблемы с сердцем.
Возможная расстановка
La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:
«Наполи»: Оспина Давид — Заноли Алессандро, Кулибали Калиду, Мариу Руй, Ррахмани Амир — Демме Диего, Замбо Ангисса Андре-Франк, Руис Фабиан — Инсинье Лоренцо, Лосано Ирвинг, Осимхен Виктор.
Запасные: Марфелла Давиде, Мерет Алекс — Барба Федерико, Жуан, Малькуи Кевин, Туанзебе Аксель — Зелински Петр, Унас Адам — Мертенс Дрис, Петанья Андреа, Политано Маттео.
«Сассуоло»: Консильи Андреа — Кириакопулос Гиоргос, Кирикеш Влад, Мюльдюр Мерт, Феррари Джанмарко — Берарди Алессандро, Лопес Максим, Распадори Джакомо, Траоре Хамед, Фраттези Давиде — Скамакка Джанлука.
Запасные: Пеголо Джанлука, Саталино Джакомо — Айхан Каан, Пелузо Федерико, Рожерио, Руан — Джуричич Филип, Маньянелли Франческо, Матеус Энрике — Дефрель Грегуар, Кейде Эмиль, Черво Риккардо.
Форма команд
На данный момент «неаполитанцы» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Черно-зеленые» отстают на 21 очко.
За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 7. Разница мячей у обеих команд +1.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Наполи»: 1.79 — 0.88, дома 1.65 — 0.88.
«Сассуоло»: 1.74 — 1.62, в гостях 1.94 — 1.71.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.
Пять очных встреч
«Наполи» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (0:2, 2:0, 2:0, 2:0, 3:1).