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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Рома». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.47. Вероятность ничьи оценивается в 4.50, а поражение доступно по котировке 6.70.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.18, а за «верх» — 1.68.

Пропускают матч

«Рома»: Оливейра Сержиу — Перебор желтых карточек.

«Болонья»: Майкл Кингсли — Травма спины.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Рома»: Патрисиу Руй — Кумбулла Мараш, Манчини Джанлука, Роджер Ибаньес — Верету Жордан, Винья Матиас, Коррея Фелиш, Кристанте Бриан, Мэйтленд-Найлз Эйнсли, Пеллегрини Эрос — Абрахам Тэмми.

Запасные: Боэр Пьетро, Фузато Даниэль — Залевски Никола, Карсдорп Рик, Смоллинг Крис, Спинаццола Леонардо — Бове Эдуардо, Дзаньоло Николо, Диавара Амаду — Перес Карлес, Шомуродов Элдор, Эль-Шаарави Стефан.



«Болонья»: Скорупски Лукаш — Медель Гари, Сумаоро Адама, Тете Артур — Де Сильвестри Лоренцо, Домингес Николас, Сориано Роберто, Хики Аарон, Шутен Йерди — Арнаутович Марко, Бэрроу Муса.

Запасные: Барди Франческо — Бинкс Луис, Бонифаци Кевин, Касиус Денсо, Мбайе Ибрахима — Аэбишер Мишель, Виола Николас, Сванберг Маттиас — Орсолини Риккардо, Сансоне Никола, Сантандер Федерико.

Форма команд

На данный момент «волки» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Красно-синие» отстают на 16 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 10. Разница мячей у обеих команд +3.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Рома»: 1.62 — 1.18, дома 1.47 — 0.88.

«Болонья»: 1.15 — 1.41, в гостях 0.94 — 1.69.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них семь матчей (последний — 28 апреля), а у «гостей» лишь пять.

Пять очных встреч

«Рома» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (1:0, 2:3, 2:1, 1:0, 3:0).