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вчера, 19:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Рома». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.85. Вероятность ничьи оценивается в 3.70, а поражение доступно по котировке 4.20.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.95, а за «верх» — 1.85.

Пропускают матч

«Сампдория»: Дамсгорд Миккел — Травма колена, Габбьядини Маноло — Травма.

«Рома»: Спинаццола Леонардо — Травма ахиллова сухожилия.

Форма команд

На данный момент «волки» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Дория» отстают на 22 очка.

За последние пять матчей «Рома» и «Сампдория» набрали соответственно 11 и 6 очков. Разница мячей -3 и +5 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Сампдория»: 1.30 — 1.70, дома 1.53 — 1.87.

«Рома»: 1.67 — 1.17, в гостях 1.93 — 1.50.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 1:2.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:1, 2:0, 1:0, 2:1, 0:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.95.