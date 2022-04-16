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вчера, 11:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Сампдория». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.80. Вероятность ничьи оценивается в 3.65, а поражение доступно по котировке 4.60.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.90, а за «верх» — 1.95.

Пропускают матч

«Сампдория»: Дамсгорд Миккел — Травма колена, Габбьядини Маноло — Травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Сампдория»: Аудеро Эмиль — Берешиньски Бартош, Колли Эбрима, Мурру Никола, Феррари Джанмарко — Кандрева Антонио, Сенси Стефано, Торсбю Мортен, Экдаль Альбин — Капуто Франческо, Квальярелла Фабио.

Запасные: Равалья Никола, Фальконе Владимиро — Ауджелло Томмазо, Йосида Мая, Маньяни Джанджакомо — Аскильдсен Кристоффер, Виейра Роналдо, Дамсгорд Миккел, Ринкон Томас, Сабири Абделхамид, Тримболи Симоне — Супряга Владислав.



«Салернитана»: Сепе Луиджи — Дьёмбер Норберт, Радованович Иван, Раньери Антонио — Бохинен Эмиль, Кулибали Лассана, Маццокки Паскуале, Оби Джоэл, Эдерсон — Бонаццоли Федерико, Джурич Милан.

Запасные: Белец Вид — Весели Фредерик, Гальоло Риккардо, Дрэгушин Раду, Зортеа Надир, Фасио Федерико — Ди Таччио Франческо, Кастанос Григорис, Перотти Диего, Рибери Франк — Верди Симоне, Микаел.

Форма команд

На данный момент «дория» на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Тёмно-красные» отстают на 13 очков.

За последние пять матчей «Сампдория» и «Салернитана» набрали соответственно 3 и 1 очко. Разница мячей -4 и -9 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Сампдория»: 1.22 — 1.69, дома 1.44 — 1.81.

«Салернитана»: 0.77 — 2.27, в гостях 0.73 — 2.40.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 2:2.

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 1.80.