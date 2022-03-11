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сегодня, 05:33

Линия букмекеров

Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.70. Вероятность ничьи оценивается в 3.20, а поражение доступно по котировке 2.70.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.83, а за «верх» — 1.97.

Пропускают матч

«Специа»: Сала Джакопо — Травма, Колли Эбрима — Травма, Лео Сена — Мышечная травма.

«Кальяри»: Валукиевич Себастьян — Травма бедра, Рог Марко — Травма колена, Стротман Кевин — Травма колена.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Специа»: Проведел Иван — Амиан Аду Кельвин, Николау Димитриос, Реца Аркадиуш, Эрлич Мартин — Бастони Алессандро, Кивиор Якуб, Маджоре Джулио — Верде Даниэле, Гьяси Эмануэль, Манай Рей.

Запасные: Зут Йерун — Бертола Николо, Феррер Сальвадор, Христов Петко — Агудело Кевин, Бурабиа Мехди, Коваленко Виктор, Нгуиамба Аурельен — Антисте Янис, Сальседо Эдди, Штрелец Давид.



«Кальяри»: Краньо Алессио — Гольданига Эдоардо, Карбони Андреа, Ловато Маттео — Базелли Даниэле, Белланова Рауль, Грасси Альберто, Дальберт, Марин Рэзван — Жоао Педро, Паволетти Леонардо.

Запасные: Арести Симоне, Радунович Борис — Альтаре Джорджио, Дзаппа Габриэле, Ликояннис Хараламбос, Оберт Адам, Чеппителли Лука — Дейола Алессандро, Перейро Гастон — Гальяно Лука, Кейта Бальде.

Форма команд

На данный момент «орлята» на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Сардинцы» отстают на 1 очко.

За последние пять матчей «Кальяри» и «Специа» набрали соответственно 8 и 1 очко. Разница мячей -4 и -1 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Специа»: 1.00 — 1.79, дома 1.00 — 1.31.

«Кальяри»: 1.00 — 1.82, в гостях 0.86 — 1.86.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (2:2, 2:1, 2:2, 1:2, 0:3).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:2, 2:1, 2:2, 1:2, 0:3).

«Кальяри» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:2, 2:1, 2:2, 1:2, 0:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.97.