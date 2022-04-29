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вчера, 19:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Интер». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.55. Вероятность ничьи оценивается в 4.20, а поражение доступно по котировке 6.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.25, а за «верх» — 1.65.

Пропускают матч

«Удинезе»: Макенго Жан-Виктор — Перебор желтых карточек, Бето — Травма.

«Интер»: Бастони Алессандро — Травма икроножной мышцы, Видаль Артуро — Травма, Чалханоглу Хакан — Перебор желтых карточек.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Удинезе»: Сильвестри Марко — Бекао, Мари Пабло, Перес Карлес — Арслан Толгай-Али, Молина Сальваторе, Перейра Роберто, Удогие Лиенома, Уолес — Деулофеу Жерар, Саксесс Исаак.

Запасные: Гаспарини Мануэль, Паделли Даниэле — Бенкович Филип, Зегелар Марвин, Нейтинк Брам, Соппи Брэндон — Балларини Марко, Пуссетто Игнасио, Самарджич Лазар, Яяло Мато — Несторовски Илия.



«Интер»: Ханданович Самир — Д'Амброзио Данило, де Врей Стефан, Шкриньяр Милан — Барелла Николо, Брозович Марцело, Видаль Артуро, Думфрис Дензел, Перишич Иван — Джеко Эдин, Мартинес Лаутаро.

Запасные: Кордас Алекс, Раду Ионуц — Дармиан Маттео, Димарко Федерико, Коларов Александар, Раноккья Андреа — Весино Матиас, Гальярдини Роберто, Корреа Хоакин — Кайседо Фелипе, Санчес Алексис.

Форма команд

На данный момент «нерадзурри» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Зебры» отстают на 29 очков.

За последние пять матчей «Интер» и «Удинезе» набрали соответственно 12 и 10 очков. Разница мячей +7 и +6 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Удинезе»: 1.56 — 1.53, дома 1.65 — 1.41.

«Интер»: 2.12 — 0.82, в гостях 1.82 — 0.82.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 1:1.

Пять очных встреч

«Интер» — победитель четырех из пяти последних очных встреч (2:0, 5:1, 0:0, 0:2, 1:0).

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (2:0, 5:1, 0:0, 0:2, 1:0).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (2:0, 5:1, 0:0, 0:2, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 1.55.