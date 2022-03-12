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«Удинезе» — «Рома» прогноз

сегодня, 08:33
Абрахам

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Рома». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.30. Вероятность ничьи оценивается в 3.35, а поражение доступно по котировке 3.15.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.80, а за «верх» — 2.00.

Пропускают матч

«Удинезе»: Нейтинк Брам — Травма, Уолес — Перебор желтых карточек.
«Рома»: Кумбулла Мараш — Перебор желтых карточек, Спинаццола Леонардо — Травма ахиллова сухожилия, Мхитарян Генрих — Красная карточка.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:
«Удинезе»: Сильвестри Марко — Бекао, Мари Пабло, Перес Карлес — Арслан Толгай-Али, Макенго Жан-Виктор, Молина Сальваторе, Перейра Роберто, Удогие Лиенома — Бето, Деулофеу Жерар.
Запасные: Гаспарини Мануэль, Паделли Даниэле — Зегелар Марвин, Соппи Брэндон — Пуссетто Игнасио, Самарджич Лазар, Яяло Мато — Несторовски Илия.

«Рома»: Патрисиу Руй — Манчини Джанлука, Роджер Ибаньес, Смоллинг Крис — Залевски Никола, Карсдорп Рик, Кристанте Бриан, Оливейра Сержиу, Пеллегрини Эрос — Абрахам Тэмми, Дзаньоло Николо.
Запасные: Боэр Пьетро, Фузато Даниэль — Винья Матиас — Бове Эдуардо, Верету Жордан, Дарбо Эбрима, Диавара Амаду, Мэйтленд-Найлз Эйнсли — Коррея Фелиш, Перес Карлес, Шомуродов Элдор, Эль-Шаарави Стефан.

Форма команд

На данный момент «волки» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Зебры» отстают на 18 очков.

За последние пять матчей «Рома» и «Удинезе» набрали соответственно 9 и 8 очков. Разница мячей -1 и +2 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Удинезе»: 1.31 — 1.65, дома 1.38 — 1.54.
«Рома»: 1.64 — 1.21, в гостях 2.00 — 1.54.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 2:2.

Пять очных встреч

«Рома» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (0:1, 0:4, 1:0, 0:2, 0:1).

Во всех пяти последних играх между этими командами не сыграла ставка «Обе забили».

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.30.

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Все комментарии

shlomo
shlomo
сегодня в 08:50
В прошлом туре хозяева продемонстрировали результат, который непросто будет превзойти: проиграть дома 0:2 нищей Специи, к тому же игравшей в меньшинстве - это уровень! Правда, совсем не тот, которого ждут болельщики, но зато вполне убедительно показывающий, на что им стоит настраиваться в поединке с римлянами. Удинезе продолжает оставаться единственной командой чемпионата до сих пор не сумевшей не только набрать очки, но даже ни разу отличиться!....Рома по традиции начала сезон драматично - с технического поражения от Вероны из-за бюрократической ошибки в протоколе. Однако уже в игре второго тура против чемпиона страны римляне сумели преподнести ряд сюрпризов. Ювентусу дважды пришлось отыгрываться, а от третьего гола их спас каркас ворот. Так что с футболом у подопечных Фонсеки всё в порядке....Рома побеждала на "Дачия Арене" в 6 из 7 предыдущих поединков. Даже потеряв из-за травм всех своих аргентинцев, Паулу Фонсека всё равно значительно превосходит соперника по глубине состава, а, главное, по умению им распоряжаться. Из последних 9 реально состоявшихся матчей Серии А столичный клуб выиграл 7. А вот Удинезе за весь сентябрь смог отличиться только в одной встрече: противником был клуб Леньяго Салус из Серии С. С такой игрой в атаке хозяевам нужно думать не об очках в матче с римлянами, а о том, как самим не оказаться на два дивизиона ниже.
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