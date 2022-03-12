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сегодня, 08:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Рома». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.30. Вероятность ничьи оценивается в 3.35, а поражение доступно по котировке 3.15.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.80, а за «верх» — 2.00.

Пропускают матч

«Удинезе»: Нейтинк Брам — Травма, Уолес — Перебор желтых карточек.

«Рома»: Кумбулла Мараш — Перебор желтых карточек, Спинаццола Леонардо — Травма ахиллова сухожилия, Мхитарян Генрих — Красная карточка.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Удинезе»: Сильвестри Марко — Бекао, Мари Пабло, Перес Карлес — Арслан Толгай-Али, Макенго Жан-Виктор, Молина Сальваторе, Перейра Роберто, Удогие Лиенома — Бето, Деулофеу Жерар.

Запасные: Гаспарини Мануэль, Паделли Даниэле — Зегелар Марвин, Соппи Брэндон — Пуссетто Игнасио, Самарджич Лазар, Яяло Мато — Несторовски Илия.



«Рома»: Патрисиу Руй — Манчини Джанлука, Роджер Ибаньес, Смоллинг Крис — Залевски Никола, Карсдорп Рик, Кристанте Бриан, Оливейра Сержиу, Пеллегрини Эрос — Абрахам Тэмми, Дзаньоло Николо.

Запасные: Боэр Пьетро, Фузато Даниэль — Винья Матиас — Бове Эдуардо, Верету Жордан, Дарбо Эбрима, Диавара Амаду, Мэйтленд-Найлз Эйнсли — Коррея Фелиш, Перес Карлес, Шомуродов Элдор, Эль-Шаарави Стефан.

Форма команд

На данный момент «волки» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Зебры» отстают на 18 очков.

За последние пять матчей «Рома» и «Удинезе» набрали соответственно 9 и 8 очков. Разница мячей -1 и +2 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Удинезе»: 1.31 — 1.65, дома 1.38 — 1.54.

«Рома»: 1.64 — 1.21, в гостях 2.00 — 1.54.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 2:2.

Пять очных встреч

«Рома» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (0:1, 0:4, 1:0, 0:2, 0:1).

Во всех пяти последних играх между этими командами не сыграла ставка «Обе забили».

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.30.