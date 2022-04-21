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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Верона». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.75. Вероятность ничьи оценивается в 3.75, а поражение доступно по котировке 4.70.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.00, а за «верх» — 1.80.

Пропускают матч

«Верона»: Пандур Ивор — Травма, Давидович Павел — Травма колена.

«Сампдория»: Габбьядини Маноло — Травма.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Верона»: Монтипо Лоренцо — Гюнтер Корай, Казале Николо, Чеккерини Федерико — Барак Антонин, Илич Иван, Капрари Джанлука, Лазович Дарко, Тамез Адриен, Фараони Давиде — Симеоне Джованни.

Запасные: Депаоли Фабио, Рецос Панайотис, Фработта Джанлука, Шутало Бошко — Бесса Даниэль, Велозу Мигель, Прашелик Матеуш, Хонгла Мартин — Канчельери Маттео, Кьеза Федерико, Лазанья Кевин.



«Сампдория»: Аудеро Эмиль — Берешиньски Бартош, Колли Эбрима, Мурру Никола, Феррари Джанмарко — Кандрева Антонио, Сенси Стефано, Торсбю Мортен, Экдаль Альбин — Капуто Франческо, Квальярелла Фабио.

Запасные: Равалья Никола, Фальконе Владимиро — Ауджелло Томмазо, Йосида Мая, Маньяни Джанджакомо — Аскильдсен Кристоффер, Виейра Роналдо, Дамсгорд Миккел, Ринкон Томас, Сабири Абделхамид, Тримболи Симоне — Супряга Владислав.

Форма команд

На данный момент «мастифы» на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Дория» отстают на 19 очков.

За последние пять матчей «Верона» и «Сампдория» набрали соответственно 7 и 3 очка. Разница мячей -1 и -4 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Верона»: 1.76 — 1.52, дома 2.00 — 1.25.

«Сампдория»: 1.21 — 1.70, в гостях 1.00 — 1.56.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (3:1, 3:1, 1:2, 2:1, 2:0).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (3:1, 3:1, 1:2, 2:1, 2:0).

«Верона» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:1, 3:1, 1:2, 2:1, 2:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.80.