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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Интер». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.50. Вероятность ничьи оценивается в 3.25, а поражение доступно по котировке 2.90.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.80, а за «верх» — 2.00.

Пропускают матч

«Ювентус»: Пеллегрини Лука — Перебор желтых карточек, МакКенни Уэстон — Перелом лодыжки, Жорже Кайо — Травма колена, Кьеза Федерико — Травма колена.

Возможная расстановка

La Gazzeta dello Sport прогнозирует следующие составы:

«Ювентус»: Щесны Войцех — де Лигт Матийс, Де Шильо Маттиа, Кьеллини Джорджо, Ларангейра Данило — Закариа Денис, Куадрадо Хуан, Локателли Мануэль, Рабьо Адриен — Влахович Душан, Дибала Пауло.

Запасные: Перин Маттиа, Пинсольо Карло — Бонуччи Леонардо, Де Винтер Кони, Ругани Даниэле, Сандро Алекс — Мело Артур, Миретти Фабио — Бернардески Федерико, Кин Моизе, Мората Альваро.



«Интер»: Ханданович Самир — Бастони Алессандро, Д'Амброзио Данило, Шкриньяр Милан — Барелла Николо, Брозович Марцело, Думфрис Дензел, Перишич Иван, Чалханоглу Хакан — Джеко Эдин, Мартинес Лаутаро.

Запасные: Раду Ионуц — Госенс Робин, Дармиан Маттео, де Врей Стефан, Димарко Федерико, Раноккья Андреа — Весино Матиас, Видаль Артуро, Гальярдини Роберто, Корреа Хоакин — Кайседо Фелипе, Санчес Алексис.

Форма команд

На данный момент «нерадзурри» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Старая синьора» отстают на 1 очко.

За последние пять матчей «Ювентус» и «Интер» набрали соответственно 13 и 6 очков. Разница мячей +6 и +3 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Ювентус»: 1.57 — 0.87, дома 1.33 — 0.60.

«Интер»: 2.14 — 0.83, в гостях 1.86 — 0.79.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:1, 1:1, 3:2, 0:0, 1:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.77.