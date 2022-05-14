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вчера, 22:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Ювентус». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.30. Вероятность ничьи оценивается в 3.50, а поражение доступно по котировке 3.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.00, а за «верх» — 1.80.

Пропускают матч

«Ювентус»: МакКенни Уэстон — Перелом лодыжки, Жорже Кайо — Травма колена, Кьеза Федерико — Травма колена.

Форма команд

На данный момент «старая синьора» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Орлы» отстают на 7 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 10. Разница мячей у обеих команд +2.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Ювентус»: 1.53 — 0.92, дома 1.28 — 0.67.

«Лацио»: 2.00 — 1.47, в гостях 1.83 — 1.72.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 11 мая), а у «гостей» лишь четыре.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (0:2, 3:1, 1:1, 2:1, 1:3).

«Ювентус» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:2, 3:1, 1:1, 2:1, 1:3).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.65.