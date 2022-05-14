Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Ювентус». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.30. Вероятность ничьи оценивается в 3.50, а поражение доступно по котировке 3.00.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.00, а за «верх» — 1.80.
Пропускают матч
«Ювентус»: МакКенни Уэстон — Перелом лодыжки, Жорже Кайо — Травма колена, Кьеза Федерико — Травма колена.
Форма команд
На данный момент «старая синьора» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии. «Орлы» отстают на 7 очков.
За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 10. Разница мячей у обеих команд +2.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Ювентус»: 1.53 — 0.92, дома 1.28 — 0.67.
«Лацио»: 2.00 — 1.47, в гостях 1.83 — 1.72.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Более уставшими к этой игре подошли «хозяева» — за последние 30 дней у них шесть матчей (последний — 11 мая), а у «гостей» лишь четыре.
Пять очных встреч
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (0:2, 3:1, 1:1, 2:1, 1:3).
«Ювентус» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (0:2, 3:1, 1:1, 2:1, 1:3).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.65.