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24 мая 2022, 21:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — « АЗ Алкмар». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.30. Вероятность ничьи оценивается в 3.50, а поражение доступно по котировке 3.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.95, а за «верх» — 1.85.

Пропускают матч

«Витесс»: Виттек Максимилиан — Травма, Ороз Доминик — Травма, Расмуссен Якоб — Травма, Гбохо Янн — Травма.

« АЗ Алкмар»: Бараси Юсуф — Травма.

Форма команд

На данный момент «сырные фермеры» на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. «Желто-черные» отстают на 10 очков.

За последние пять матчей «Витесс» и « АЗ Алкмар» набрали соответственно 7 и 5 очков. Разница мячей +1 и -1 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Витесс»: 1.28 — 1.50, дома 1.28 — 1.61.

« АЗ Алкмар»: 1.89 — 1.31, в гостях 1.67 — 1.50.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:2 или 2:2.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (3:1, 0:0, 2:1, 3:1, 2:1).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (3:1, 0:0, 2:1, 3:1, 2:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 1.85.

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