Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — ЦСКА. Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.35. Вероятность ничьи оценивается в 3.45, а поражение доступно по котировке 3.00.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.80, а за «верх» — 2.00.
Форма команд
На данный момент «армейцы» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Хозяева отстают на 15 очков.
За последние пять матчей ЦСКА и «Ахмат» набрали соответственно 8 и 1 очко. Разница мячей -6 и +4 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Ахмат»: 1.19 — 1.42, дома 1.54 — 1.31.
ЦСКА: 1.46 — 0.96, в гостях 1.38 — 1.31.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.
Пять очных встреч
ЦСКА — победитель всех пяти последних очных встреч (2:0, 2:0, 0:3, 0:4, 3:0).
ЦСКА — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (0:3, 0:4, 0:2, 0:3, 0:1).
Во всех пяти последних играх между этими командами не сыграла ставка «Обе забили».
«Ахмат» в этом противостоянии стабильно не забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:0, 2:0, 0:3, 0:4, 3:0).
ЦСКА в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:0, 2:0, 0:3, 0:4, 3:0).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.35.
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