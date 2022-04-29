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вчера, 21:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — ЦСКА . Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.35. Вероятность ничьи оценивается в 3.45, а поражение доступно по котировке 3.00.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.80, а за «верх» — 2.00.

Форма команд

На данный момент «армейцы» на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Хозяева отстают на 15 очков.

За последние пять матчей ЦСКА и «Ахмат» набрали соответственно 8 и 1 очко. Разница мячей -6 и +4 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Ахмат»: 1.19 — 1.42, дома 1.54 — 1.31.

ЦСКА : 1.46 — 0.96, в гостях 1.38 — 1.31.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

ЦСКА — победитель всех пяти последних очных встреч (2:0, 2:0, 0:3, 0:4, 3:0).

ЦСКА — победитель всех пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (0:3, 0:4, 0:2, 0:3, 0:1).

Во всех пяти последних играх между этими командами не сыграла ставка «Обе забили».

«Ахмат» в этом противостоянии стабильно не забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:0, 2:0, 0:3, 0:4, 3:0).

ЦСКА в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:0, 2:0, 0:3, 0:4, 3:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа гостей» с коэффициентом 2.35.

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