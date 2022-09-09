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ЦСКА — «Краснодар» прогноз

сегодня, 10:33
ЦСКА

Пропускают матч

ЦСКА: Заболотный Антон — Травма.

Форма команд

На данный момент «армейцы» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Быки» отстают на 0 очков.

За последние пять матчей «Краснодар» и ЦСКА набрали соответственно 13 и 10 очков. Разница мячей +5 и +9 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
ЦСКА: 2.13 — 0.88, дома 3.25 — 0.75.
«Краснодар»: 2.13 — 1.13, в гостях 2.33 — 0.67.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 2:1.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:0, 0:0, 3:1, 1:1, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.98.

Материалы по матчу

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сегодня в 13:32
Победу одержит ЦСКА
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