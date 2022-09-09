Пропускают матч
ЦСКА: Заболотный Антон — Травма.
Форма команд
На данный момент «армейцы» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Быки» отстают на 0 очков.
За последние пять матчей «Краснодар» и ЦСКА набрали соответственно 13 и 10 очков. Разница мячей +5 и +9 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
ЦСКА: 2.13 — 0.88, дома 3.25 — 0.75.
«Краснодар»: 2.13 — 1.13, в гостях 2.33 — 0.67.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:2 или 2:1.
Пять очных встреч
Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:0, 0:0, 3:1, 1:1, 1:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.98.
Материалы по матчу
ЦСКА — «Краснодар». Прогноз на матч чемпионата России (10.09.2022), «Спартаку» нужно реабилитироваться за поражение от «Зенита», «Краснодар» поборется за топ-3. Интриги 9-го тура РПЛ, Карасёв рассудит «Ростов» и «Спартак». Назначения арбитров на 9-й тур РПЛ