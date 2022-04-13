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вчера, 19:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Динамо». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.80. Вероятность ничьи оценивается в 3.60, а поражение доступно по котировке 4.50.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.75, а за «верх» — 2.08.

Пропускают матч

«Динамо»: Ордец Иван — Личные причины.

«Ахмат»: Нижич Зоран — Травма, Уциев Ризван — Травма.

Форма команд

На данный момент «бело-голубые» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 17 очков.

За последние пять матчей «Динамо» и «Ахмат» набрали соответственно 10 и 2 очка. Разница мячей +3 и -4 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Динамо»: 1.79 — 1.00, дома 1.67 — 0.92.

«Ахмат»: 1.21 — 1.33, в гостях 0.82 — 1.36.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:1, 1:2, 1:0, 2:3, 1:1).

«Динамо» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:1, 1:2, 1:0, 2:3, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.97.