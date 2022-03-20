Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Динамо». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.45. Вероятность ничьи оценивается в 4.50, а поражение доступно по котировке 7.60.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.85, а за «верх» — 2.00.
Пропускают матч
«Ростов»: Баштуш — Не готов, Гигович Армин — Не готов, Фольмер Кирилл — Красная карточка.
Форма команд
На данный момент «бело-голубые» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 21 очко.
За последние пять матчей «Динамо» и «Ростов» набрали соответственно 10 и 4 очка. Разница мячей +6 и -5 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Динамо»: 1.90 — 1.10, дома 1.73 — 0.91.
«Ростов»: 1.60 — 1.85, в гостях 1.50 — 1.70.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Пять очных встреч
«Динамо» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (2:0, 2:1, 0:0, 2:0, 4:0).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа гостей» с крутым коэффициентом 7.60.
Материалы по матчу
Радченко: «Вернулся Карпин, „Ростов“ точно даст бой „Динамо“», «Зенит» и «Спартак» жаждут реваншей. 22-й тур РПЛ — территория футбольной мести, Павел Кукуян рассудит «Динамо» и «Ростов» в матче 22-го тура РПЛ
Валерия Карпина с дебютом. Вернулся старый тренер, коллектив на эмоциях одержал важную победу в Казани. Благодаря этому гости покинули на время зону вылета. Приятно смотреть на молодежь которая хочет играть в футбол. До этого не совсем логичное поражение от Сочи уже в добавленное время. Игровые проблемы не совсем решены. Хотя у команды, несмотря на пропущенные мячи, стал появляться баланс в оборонительной игре. Ростов в гостях потерпел всего три поражения в десяти турах. Провалены последние трансферные окна, гости лишились за короткий срок основных футболистов. Удастся ли главному тренеру вытащить коллектив из подвала?....
Вроде бы все логично. Динамо поджимает Зенит, показывает отличную игру, молодежь прогрессирует. И вроде бы относительно легко справляется с аутсайдерами. Но по сравнению с другими, Ростов почему-то не выглядит безнадежным коллективом. Как те же Химки или Уфа с Уралом. Да, проиграть могут, но забивают у нас больше только Краснодар, Зенит, Сочи и Динамо. Отбирали гости очки и у лидеров. Не стал бы уж так недооценивать "желто-синих". У Динамо могут возникнуть проблемы. Уж очень поверила в себя дружина Шварца. Предположу что за такой коэффициент логичнее сыграть плюсовую фору гостей в 1,5 мяча чем брать чистую "бело-голубых"....
Валерия Карпина с дебютом. Вернулся старый тренер, коллектив на эмоциях одержал важную победу в Казани. Благодаря этому гости покинули на время зону вылета. Приятно смотреть на молодежь которая хочет играть в футбол. До этого не совсем логичное поражение от Сочи уже в добавленное время. Игровые проблемы не совсем решены. Хотя у команды, несмотря на пропущенные мячи, стал появляться баланс в оборонительной игре. Ростов в гостях потерпел всего три поражения в десяти турах. Провалены последние трансферные окна, гости лишились за короткий срок основных футболистов. Удастся ли главному тренеру вытащить коллектив из подвала?....
Вроде бы все логично. Динамо поджимает Зенит, показывает отличную игру, молодежь прогрессирует. И вроде бы относительно легко справляется с аутсайдерами. Но по сравнению с другими, Ростов почему-то не выглядит безнадежным коллективом. Как те же Химки или Уфа с Уралом. Да, проиграть могут, но забивают у нас больше только Краснодар, Зенит, Сочи и Динамо. Отбирали гости очки и у лидеров. Не стал бы уж так недооценивать "желто-синих". У Динамо могут возникнуть проблемы. Уж очень поверила в себя дружина Шварца. Предположу что за такой коэффициент логичнее сыграть плюсовую фору гостей в 1,5 мяча чем брать чистую "бело-голубых"....