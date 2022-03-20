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вчера, 14:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Динамо». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.45. Вероятность ничьи оценивается в 4.50, а поражение доступно по котировке 7.60.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.85, а за «верх» — 2.00.

Пропускают матч

«Ростов»: Баштуш — Не готов, Гигович Армин — Не готов, Фольмер Кирилл — Красная карточка.

Форма команд

На данный момент «бело-голубые» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 21 очко.

За последние пять матчей «Динамо» и «Ростов» набрали соответственно 10 и 4 очка. Разница мячей +6 и -5 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Динамо»: 1.90 — 1.10, дома 1.73 — 0.91.

«Ростов»: 1.60 — 1.85, в гостях 1.50 — 1.70.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Динамо» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (2:0, 2:1, 0:0, 2:0, 4:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа гостей» с крутым коэффициентом 7.60.

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