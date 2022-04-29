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вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Химки». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.50. Вероятность ничьи оценивается в 3.20, а поражение доступно по котировке 2.95.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.63, а за «верх» — 2.30.

Пропускают матч

«Уфа»: Жамалетдинов Тимур — Травма колена.

Форма команд

На данный момент хозяева на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 6 очков.

За последние пять матчей «Химки» и «Уфа» набрали соответственно 13 и 5 очков. Разница мячей +7 и -1 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Химки»: 1.15 — 1.62, дома 1.38 — 1.31.

«Уфа»: 0.92 — 1.42, в гостях 0.77 — 1.62.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (3:2, 2:1, 1:2, 0:1, 3:2).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (3:2, 2:1, 1:2, 0:1, 3:2).

«Уфа» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:2, 2:1, 1:2, 0:1, 3:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 2.30.