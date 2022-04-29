Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Химки». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.50. Вероятность ничьи оценивается в 3.20, а поражение доступно по котировке 2.95.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.63, а за «верх» — 2.30.
Пропускают матч
«Уфа»: Жамалетдинов Тимур — Травма колена.
Форма команд
На данный момент хозяева на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 6 очков.
За последние пять матчей «Химки» и «Уфа» набрали соответственно 13 и 5 очков. Разница мячей +7 и -1 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Химки»: 1.15 — 1.62, дома 1.38 — 1.31.
«Уфа»: 0.92 — 1.42, в гостях 0.77 — 1.62.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Пять очных встреч
Тотал больше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (3:2, 2:1, 1:2, 0:1, 3:2).
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (3:2, 2:1, 1:2, 0:1, 3:2).
«Уфа» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (3:2, 2:1, 1:2, 0:1, 3:2).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал больше (2.5)» с коэффициентом 2.30.