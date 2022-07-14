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«Химки» — «Зенит» прогноз

14 июля 2022, 23:33
Зенит

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Зенит». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.35. Вероятность ничьи оценивается в 5.20, а поражение доступно по котировке 8.50.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.35, а за «верх» — 1.60.

Пропускают матч

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Пять очных встреч

«Зенит» — победитель всех пяти последних очных встреч (1:0, 1:3, 2:0, 0:2, 1:0).

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» четыре раза (1:0, 1:3, 2:0, 0:2, 1:0).

Команды обменивались забитыми голами в одной из последних пяти игр между собой (1:0, 1:3, 2:0, 0:2, 1:0).

«Зенит» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:0, 1:3, 2:0, 0:2, 1:0).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с крутым коэффициентом 8.50.

Материалы по матчу

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