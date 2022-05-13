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вчера, 19:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — ЦСКА . Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.03. Вероятность ничьи оценивается в 3.90, а поражение доступно по котировке 3.25.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.13, а за «верх» — 1.70.

Форма команд

На данный момент «армейцы» на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Быки» отстают на 1 очко.

За последние пять матчей «Краснодар» и ЦСКА набрали соответственно 7 и 4 очка. Разница мячей -2 и -4 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Краснодар»: 1.43 — 1.04, дома 1.31 — 0.92.

ЦСКА : 1.36 — 1.00, в гостях 1.29 — 1.36.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (0:0, 3:1, 1:1, 1:1, 3:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Обе команды забьют — да» с коэффициентом 1.60.

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