Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Ростов». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.35. Вероятность ничьи оценивается в 3.45, а поражение доступно по котировке 2.95.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.88, а за «верх» — 1.92.
Пропускают матч
«Краснодар»: Сперцян Эдуард — Травма.
Форма команд
На данный момент «быки» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 5 очков.
За последние пять матчей «Ростов» и «Краснодар» набрали соответственно 12 и 4 очка. Разница мячей -4 и +5 в пользу гостей.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Краснодар»: 1.44 — 1.08, дома 1.27 — 1.00.
«Ростов»: 1.69 — 1.69, в гостях 1.50 — 1.58.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.
Пять очных встреч
В четырех из пяти последних очных встреч зафиксирована ничья (1:1, 1:3, 1:1, 1:1, 2:2).
Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (1:1, 1:3, 1:1, 1:1, 2:2).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Ничья» с коэффициентом 3.45.