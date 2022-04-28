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вчера, 16:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Ростов». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.35. Вероятность ничьи оценивается в 3.45, а поражение доступно по котировке 2.95.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.88, а за «верх» — 1.92.

Пропускают матч

«Краснодар»: Сперцян Эдуард — Травма.

Форма команд

На данный момент «быки» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 5 очков.

За последние пять матчей «Ростов» и «Краснодар» набрали соответственно 12 и 4 очка. Разница мячей -4 и +5 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Краснодар»: 1.44 — 1.08, дома 1.27 — 1.00.

«Ростов»: 1.69 — 1.69, в гостях 1.50 — 1.58.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 2:1.

Пять очных встреч

В четырех из пяти последних очных встреч зафиксирована ничья (1:1, 1:3, 1:1, 1:1, 2:2).

Команды обменивались забитыми голами в каждой из последних пяти игр между собой (1:1, 1:3, 1:1, 1:1, 2:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Ничья» с коэффициентом 3.45.