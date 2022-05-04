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«Крылья Советов» — «Динамо» прогноз

вчера, 18:33
Захарян

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Динамо». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 2.15. Вероятность ничьи оценивается в 3.50, а поражение доступно по котировке 3.30.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.82, а за «верх» — 1.98.

Пропускают матч

«Крылья Советов»: Иванисеня Дмитрий — Личные причины.
«Динамо»: Ордец Иван — Личные причины.

Форма команд

На данный момент «бело-голубые» на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Хозяева отстают на 14 очков.

За последние пять матчей «Динамо» и «Крылья Советов» набрали соответственно 9 и 6 очков. Разница мячей -2 и +2 в пользу гостей.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Крылья Советов»: 1.26 — 1.19, дома 1.54 — 0.92.
«Динамо»: 1.74 — 1.04, в гостях 1.77 — 1.08.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 1:1 или 1:2.

Пять очных встреч

Тотал меньше 2,5 в пяти последних очных встречах «зашел» все пять раз (0:1, 2:0, 2:0, 0:0, 1:0).

Во всех пяти последних играх между этими командами не сыграла ставка «Обе забили».

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Тотал меньше (2.5)» с коэффициентом 1.82.

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Все комментарии

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8ur5ef5dcfap
вчера в 18:46
Футбольный клуб «Динамо» одержит победу.
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