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19 мая 2022, 17:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Крылья Советов». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.83. Вероятность ничьи оценивается в 3.80, а поражение доступно по котировке 4.15.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 2.30, а за «верх» — 1.60.

Пропускают матч

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Форма команд

На данный момент «железнодорожники» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Хозяева отстают на 4 очка.

За последние пять матчей «Локомотив» и «Крылья Советов» набрали соответственно 7 и 6 очков. Разница мячей 0 и -1 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Крылья Советов»: 1.34 — 1.21, дома 1.79 — 1.00.

«Локомотив»: 1.45 — 1.34, в гостях 1.21 — 1.57.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Локомотив» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на чужом поле (1:2, 0:1, 2:2, 0:3, 1:3).

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (2:0, 3:1, 1:1, 1:2, 2:2).

«Локомотив» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:0, 3:1, 1:1, 1:2, 2:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Азиатская фора гостей 0» с коэффициентом 3.02.