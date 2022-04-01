Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Крылья Советов». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.95. Вероятность ничьи оценивается в 3.20, а поражение доступно по котировке 4.50.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.57, а за «верх» — 2.40.
Пропускают матч
«Крылья Советов»: Иванисеня Дмитрий — Личные причины.
«Уфа»: Табидзе Джемал — Травма колена, Жамалетдинов Тимур — Травма колена.
Форма команд
На данный момент хозяева на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 14 очков.
За последние пять матчей «Крылья Советов» и «Уфа» набрали соответственно 8 и 2 очка. Разница мячей +2 и -5 в пользу хозяев.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Крылья Советов»: 1.33 — 1.10, дома 1.55 — 0.91.
«Уфа»: 0.86 — 1.41, в гостях 0.64 — 1.64.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Пять очных встреч
Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:2, 0:1, 2:1, 1:1, 1:2).
«Уфа» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:2, 0:1, 2:1, 1:1, 1:2).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 1.95.