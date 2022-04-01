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«Крылья Советов» — «Уфа» прогноз

вчера, 09:33
Уфа

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Крылья Советов». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.95. Вероятность ничьи оценивается в 3.20, а поражение доступно по котировке 4.50.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.57, а за «верх» — 2.40.

Пропускают матч

«Крылья Советов»: Иванисеня Дмитрий — Личные причины.
«Уфа»: Табидзе Джемал — Травма колена, Жамалетдинов Тимур — Травма колена.

Форма команд

На данный момент хозяева на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 14 очков.

За последние пять матчей «Крылья Советов» и «Уфа» набрали соответственно 8 и 2 очка. Разница мячей +2 и -5 в пользу хозяев.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Крылья Советов»: 1.33 — 1.10, дома 1.55 — 0.91.
«Уфа»: 0.86 — 1.41, в гостях 0.64 — 1.64.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

Команды обменивались забитыми голами в четырех из последних пяти игр между собой (1:2, 0:1, 2:1, 1:1, 1:2).

«Уфа» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (1:2, 0:1, 2:1, 1:1, 1:2).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «победа хозяев» с коэффициентом 1.95.

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Все комментарии

shlomo
shlomo
вчера в 09:49
Наверное даже сами болельщики самарского клуба немного удивлены тем, как их команда в текущем сезоне выступает. Чемпионат начинает по чуть-чуть заходить на финишную прямую, а Крылья продолжают держаться в топ-8, и даже на место в еврокубковой зоне еще претендуют. Были опасение по поводу того, что после зимней паузы коллектив не сможет продолжить так же активно набирать баллы как они это дела осенью. Но позади уже 3 весенних тура, а поражений у Крыльев нет. Крылья находятся в хорошей форме, и поводов ждать их поражения в предстоящем поединке - НЕТ!"ФНЛ" давно уже ждет Уфу... Не первый сезон уфимская команда трется около зоны вылета, ну и вот сейчас их вылет близок как никогда.Команды сейчас в абсолютно разных кондициях находятся. Конечно же фаворит тут Самара, но от мирного исхода перестраховаться нужно. Так как, что у одних хватает ничьих в последние время, что собственно и у других. Вот и выглядит тут самым подходящем вариантом для ставки, вариант такой: победа Крыльев с страховкой в виде форы(0). В победы Уфы веры нет вообще никакой, вот и получается то, что проиграть такая ставка не должна.
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