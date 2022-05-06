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вчера, 19:33

Линия букмекеров

Фаворит этой встречи у экспертов — «Локомотив». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.90. Вероятность ничьи оценивается в 3.75, а поражение доступно по котировке 3.85.

Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.98, а за «верх» — 1.82.

Пропускают матч

«Локомотив»: Марадишвили Константин — Красная карточка.

«Рубин»: Костюков Михаил — Перелом ноги.

Форма команд

На данный момент «железнодорожники» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 12 очков.

За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 4. Разница мячей у обеих команд -5.

Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:

«Локомотив»: 1.41 — 1.33, дома 1.62 — 1.08.

«Рубин»: 1.22 — 1.85, в гостях 1.15 — 2.08.

Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.

Пять очных встреч

«Локомотив» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (3:1, 1:1, 4:0, 1:0, 1:0).

«Локомотив» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:2, 3:1, 0:2, 0:2, 1:1).

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 1.90.

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