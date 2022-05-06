Линия букмекеров
Фаворит этой встречи у экспертов — «Локомотив». Ставки на их победу предлагаются с коэффициентом 1.90. Вероятность ничьи оценивается в 3.75, а поражение доступно по котировке 3.85.
Что касается тотала голов, то на ТМ 2,5 коэффициент 1.98, а за «верх» — 1.82.
Пропускают матч
«Локомотив»: Марадишвили Константин — Красная карточка.
«Рубин»: Костюков Михаил — Перелом ноги.
Форма команд
На данный момент «железнодорожники» на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Гости отстают на 12 очков.
За последние пять матчей команды набрали одинаковое количество очков, а именно 4. Разница мячей у обеих команд -5.
Соотношение забитых и пропущенных голов в среднем:
«Локомотив»: 1.41 — 1.33, дома 1.62 — 1.08.
«Рубин»: 1.22 — 1.85, в гостях 1.15 — 2.08.
Исключительно исходя из xG можно было бы ожидать счет 2:1 или 1:1.
Пять очных встреч
«Локомотив» — победитель четырех из пяти последних встреч между этими командами на своем поле (3:1, 1:1, 4:0, 1:0, 1:0).
«Локомотив» в этом противостоянии стабильно забивает — в каждом из пяти последних матчей (2:2, 3:1, 0:2, 0:2, 1:1).
Прогноз
В этом поединке стоит присмотреться к ставке «Победа хозяев» с коэффициентом 1.90.
Материалы по матчу
«Локомотив» — «Рубин». Прогноз на матч чемпионата России. (08.05.2022), Битва «Сочи» и ЦСКА за пьедестал и «Зенит» в ранге чемпиона. Расставляем акценты в 28-м туре РПЛ, Безбородов обслужит ЦСКА и «Сочи». Назначения судей на 28-й тур РПЛ